"Pierwsza miłość" odc. 4185-4189. Co wydarzy się od 30 marca do 3 kwietnia?

"Pierwsza miłość - odcinek 4185, emisja 30.03.2026

Artur nie wierzy, że dawny przyjaciel żyje, podejrzewa manipulację, żąda więc twardego dowodu. Janek ma zapytać Pawła o słowa, które powiedział Arturowi dawno temu w szpitalu, gdy oddawał mu nerkę. Alan stresuje się wizytą Mikołaja i Kostka. Boi się przyznać, że stracił pracę w planetarium i znów wszystko mu się posypało. Niestety temat nieuchronnie wypływa. Sytuację ratuje Kalina, która niespodziewanie znajduje z Mikołajem wspólny język. Angelika szykuje się do wyjścia z kliniki. Nie zamierza jednak wracać do domu, do ojca, planuje wynajęcie pokoju. Pech chce, że wcześniej upatrzone lokum ktoś już wynajmuje. Filip idzie za głosem serca i proponuje dziewczynie, żeby zamieszkała z nim…

"Pierwsza miłość - odcinek 4186, emisja 31.03.2026

Olek próbuje znaleźć Róży faceta, by skanalizować jej uwagę i nadmiar energii na kimś innym niż sobie. Wątpi jednak, czy znajdzie się „chętny frajer”. Tymczasem rywalizacja i przepychanki z Kazanową sprawiają, że Róża sama organizuje sobie randkę… U Kacpra i Marysi wraca temat dziecka. Kacper próbuje do niego podejść na spokojnie. Czy uda mu się przekonać żonę? Szef Janka stawia ultimatum: albo ujawni tożsamość polskiego więźnia i zrobi o nim reportaż, albo wraca do pierwotnego planu wywiadów i rozlicza koszty delegacji. Janek wie, że nie może zrobić żadnej z tych rzeczy. Artur daje mu sygnał, że ma już kasę na wykup Pawła. Jednak zamiast ją przelać, postanawia sam polecieć do Bogoty – chce zobaczyć na własne oczy czy to na pewno on.

"Pierwsza miłość - odcinek 4187, emisja 01.04.2026

Po wprowadzeniu się Jolki z Miszelką, w domu Żukowskich narasta nerwowa ostrożność. Tomek i Jola starają się nie włączać Kingi w obowiązki wokół dziecka - po części z obawy o Kingę, po części… o Miszelkę. Kinga szybko orientuje się w ich niepokojach, jest jej przykro. Jurek decyduje się na kupno działki i planuje… oświadczyny. Tymczasem Adrianna, wraz z docenieniem jej zasług w sprawie Mateusza Stika, otrzymuje z dowództwa wyjątkową propozycję. Czy da się spełnić oba te marzenia? Artur dołącza do Janka w Bogocie. Pieniądze ma przygotowane, jednak nie zapłaci ani grosza, dopóki nie zobaczy Pawła. Jeszcze nie wie, że nie jest w pozycji, by stawiać Don Josemu jakiekolwiek warunki. Emanuel dostaje od znajomego strażnika cynk, że Polak może nie żyć…

"Pierwsza miłość - odcinek 4188, emisja 02.04.2026

Emanuel rezygnuje ze współpracy z Jankiem i Arturem. Rozgrywka między nimi a kolumbijską mafią to dla niego zbyt ryzykowna gra, boi się o swoją rodzinę. Tymczasem Gloria – kobieta ze świty Don Josego – w tajemnicy przed mocodawcą obiecuje przekazać Polakom informacje o Pawle. Ale nie za darmo – w zamian Janek ma jej pomóc w ucieczce z Kolumbii. Iga postanawia odkryć, kto wrobił Alana w kradzież meteorytu. James deklaruje pomoc w dotarciu do nagrań z monitoringu. Jednak jego zachowanie podczas śledztwa w planetarium zaczyna budzić w Idze wątpliwości. Angelika dostaje wiadomość, że jej wyniki są dobre i wkrótce może wracać do domu. Filip ma przygotować dla niej pokój i pomóc w przeprowadzce. Białemu nie podoba się ten pomysł, nie wierzy w dobre intencje przyjaciela. Angelika prosi matkę, żeby na razie nie zdradzała jej zamiarów ojcu, Eliza ma jednak inny plan…

"Pierwsza miłość - odcinek 4189, emisja 03.04.2026

Bolesław zmienia taktykę i zgadza się na wyprowadzkę Angeliki. Liczy, że sprzykrzy się jej dorosłe życie z jego obowiązkami i odpowiedzialnościami, i szybko wróci do domu. Eliza jest zadowolona, że udało jej się umieścić córkę w bezpiecznym, nietoksycznym miejscu. To jednak oznacza, że już nikt nie obroni jej przed brutalnym mężem… Iga dostaje coraz więcej sygnałów, że James może nie być tak krystaliczną postacią, jak do tej pory sądziła. Próbuje porozmawiać o swoich podejrzeniach z Alanem, ale trafia na mur. Alan nie chce mieć już nic wspólnego ani z tym tematem, ani z samą Igą. Podczas gdy Janek obwinia się za śmierć Glorii, Artur skupia się na ratowaniu przyjaciela. Gdy udaje się w końcu uzyskać widzenie, zastają Pawła w fatalnym stanie, skrajnie wycieńczonego. To wiadomość od Don Josego – nie można z nim bezkarnie zadzierać. Janek i Artur wiedzą, że będzie tylko gorzej, jeśli szybko czegoś nie wymyślą.