Szybka kartkówka z matematyki. Obliczysz, ile wynosi x w równaniu: 7+3×4−8:2×x=11?

Nasz mózg potrzebuje codziennego treningu, by zachować sprawność.

Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na stymulację umysłu.

Czy potrafisz obliczyć, ile wynosi x w równaniu: 7+3×4−8:2×x=11? Sprawdź!

Nasz mózg nieustannie pracuje, przetwarzając informacje, generując myśli, emocje i kierując każdym aspektem naszego życia. Podobnie jak mięśnie, aby zachować swoją siłę, elastyczność i sprawność, potrzebuje regularnego treningu. Kluczem do długowieczności i sprawności mózgu jest jego aktywność. Badania naukowe potwierdzają, że regularne angażowanie umysłu stymuluje procesy neuroplastyczności - zdolności mózgu do tworzenia nowych połączeń nerwowych i wzmacniania istniejących. To właśnie dzięki neuroplastyczności możemy uczyć się nowych rzeczy, adaptować do zmieniających się warunków i skutecznie radzić sobie z wyzwaniami. Natomiast brak stymulacji prowadzi do osłabienia tych połączeń, co może objawiać się pogorszeniem pamięci, spadkiem koncentracji, wolniejszym przetwarzaniem informacji czy trudnościami w rozwiązywaniu problemów. Codzienna gimnastyka umysłowa działa jak skuteczna tarcza przed naturalnymi procesami starzenia się mózgu, zmniejszając ryzyko chorób neurodegeneracyjnych i pomagając zachować jasność umysłu, niezależnie od wieku.

Rusz głową i oblicz, ile wynosi x w równaniu: 7+3×4−8:2×x=11

Wśród wielu form aktywności umysłowej, które możemy włączyć do naszej codziennej rutyny, zagadki matematyczne są znakomitym narzędziem do stymulacji naszego mózgu. Nie musisz od razu sięgać po skomplikowane zadania, sprawdzą się nawet najprostsze działania i równania. Wiecie już, ile wynosi x w równaniu: 7+3×4−8:2×x=11? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile wynosi x w równaniu: 7+3×4−8:2×x=11? - rozwiązanie krok po kroku

Aby obliczyć x musimy pamiętać o kolejności wykonywania działań (najpierw mnożenie i dzielenie, potem dodawanie i odejmowanie, od lewej do prawej).

1. Najpierw wykonujemy działania zgodnie z kolejnością (mnożenie i dzielenie w kolejności zapisu od lewej do prawej):

3×4=12

8:2=4

2. Wykonujemy dodawanie i odejmowanie od lewej do prawej (po lewej stronie równania):

7+12−4x=11 19−4x=11

3. Przenosimy stałe na jedną stronę równania, aby wyizolować wyraz i odejmujemy 19 od obu stron:

−4x=−8

4. Teraz obie strony dzielimy przez −4:

x=2

Poprawna odpowiedź: x = 2

Udało wam się obliczyć poprawnie? Jeśli tak, należą wam się gratulacje.