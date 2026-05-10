Spis treści Nowe przepisy w 2026 roku. Ze sklepów zniknie przefiltrowany miód

Miód słynie ze swoich prozdrowotnych właściwości, jednak sklepowe półki pełne są jego fałszywych odpowiedników, które nie mają wiele wspólnego z naturą.

Szacuje się, że nawet połowa tego słodkiego wyrobu importowanego na teren Unii Europejskiej to podróbki pochodzące głównie z Chin oraz Turcji.

Wchodzące w życie w 2026 roku nowe prawo unijne ma definitywnie zakończyć handel miodami, z których w sztuczny sposób usunięto naturalne pyłki.

Miód to produkt o udokumentowanym, wszechstronnym działaniu, który od tysiącleci sprawdza się nie tylko w kuchni, ale również w medycynie naturalnej i kosmetologii. Jego skład obfituje w antyoksydanty, takie jak kwasy fenolowe i flawonoidy, które skutecznie neutralizują wolne rodniki, opóźniając tym samym procesy starzenia oraz chroniąc przed chorobami cywilizacyjnymi. Dzięki zawartości nadtlenku wodoru i niskiemu pH wyrób ten wykazuje silne właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, co czyni go niezastąpionym w leczeniu kaszlu, bólu gardła i innych infekcji dróg oddechowych. Dodatkowo produkt ten stymuluje trawienie, pełni funkcję prebiotyku wspierającego mikroflorę jelitową, a także przyspiesza regenerację tkanek przy oparzeniach i ranach. Co ciekawe, prawdziwy miód nie ma terminu ważności – dowodzą tego odkrycia archeologów, którzy w egipskich piramidach natrafili na naczynia z tym przysmakiem, wciąż nadającym się do bezpiecznego spożycia.

Mimo tych wyjątkowych zalet, produkt ten masowo pada ofiarą zuchwałych fałszerzy. Z szacunków rynkowych ekspertów wynika, że blisko połowa miodu sprowadzanego na terytorium Unii Europejskiej to wyroby całkowicie nienaturalne, za co w głównej mierze odpowiadają rynki chiński i turecki. Wprowadzane obecnie w Europie regulacje mają stanowić twardą tamę dla tych nieuczciwych i szkodliwych praktyk.

Kluczowe zmiany wejdą w życie dokładnie 14 czerwca 2026 roku, na mocy rozporządzenia ministra rolnictwa z 10 grudnia 2025 roku. Nowe prawo drastycznie zaostrza wymogi dla wyrobów, które chcą nosić prestiżowe miano miodu. W świetle tych przepisów, produkt pozbawiony nie tylko zanieczyszczeń, ale i naturalnych pyłków, bezpowrotnie straci prawo do swojej dotychczasowej nazwy. Zabieg usuwania pyłków kwiatowych za pomocą ultrafiltracji jest najczęściej stosowany po to, aby zataić faktyczne pochodzenie wyrobu i uniemożliwić zbadanie jego profilu botanicznego, co stanowi absolutną podstawę przy weryfikowaniu autentyczności.

Chociaż procesy filtracji wpływają na lepszy wygląd produktu i wydłużają jego trwałość na sklepowej półce, jednocześnie pozbawiają go najcenniejszych, naturalnych właściwości zdrowotnych. Po 14 czerwca 2026 roku tak wysoce przetworzone artykuły nie trafią już do legalnej sprzedaży jako miód. Restrykcyjny zakaz obejmie jednak wyłącznie nowe partie wprowadzane na rynek po tej dacie, co w praktyce oznacza, że wyroby dostarczone do sklepów wcześniej będą mogły być sprzedawane aż do wyczerpania dawnych zapasów. Co niezwykle istotne, nowelizacja w żaden sposób nie ingeruje w dotychczasowe zasady nazewnictwa miodów naturalnych, a jej jedynym celem jest całkowita likwidacja niechcianej kategorii produktów przefiltrowanych.