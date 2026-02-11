"Pierwsza miłość" - o czym jest serial?

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców. Premierowe odcinki można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie.

"Pierwsza miłość" - odcinek 4150 - poniedziałek, 9 lutego

Mateusz doprowadza swój chory plan do dramatycznego finału. W ukrytej jaskini zmusza Emilkę, by przypieczętowała ich małżeństwo kielichem wina. Nie mówi jej tylko, że wino jest zatrute… Marta, Marysia i Kinga mogą tylko patrzeć na przerażający spektakl Stika. Są świadome jego planu i wszelkimi sposobami próbują ostrzec Emilkę, jednak Mateusz zadbał o to, by im się nie udało. Tymczasem policja stara się namierzyć jaskinię, z której Mateusz nadaje transmisję. Bezskutecznie. Efekt przynosi jednak nagroda, którą Fryderyk wyznaczył za informacje o Emilce. Gdy tylko dostaje cynk, natychmiast rusza na pomoc ukochanej. Czy zdąży?

"Pierwsza miłość" - odcinek 4151 - wtorek, 10 lutego

Sytuacja Olka i Wiki staje się beznadziejna – po zniszczeniu salonu w Wadlewie odchodzą klienci, a zaimprowizowanie kącika fryzjerskiego w świetlicy kończy się niewypałem. Róża wspaniałomyślnie proponuje połączenie biznesów. Okazuje się, że ma w tym swój własny, ukryty cel. Jolka wciąż próbuje zbliżyć się do Tomka. Nie może jednak posunąć się tak daleko, jakby chciała - Borys stale ją obserwuje i grozi, że doniesie o zdradzie Mikiemu. Tymczasem Borysa zaczyna obserwować Fabian. Daje mu do zrozumienia, że to właśnie jego podejrzewa o podkradanie z kasy. Zraniony Bartek jest w katastrofalnym stanie. Lekarka Ilona próbuje mu pomóc wyjść z dołka, jednak jej starania nie przynoszą efektu. Obawiając się o życie Miedzianowskiego, Ilona prosi dyrektora, by przeniósł go na oddział psychiatryczny.

"Pierwsza miłość" - odcinek 4152 - środa, 11 lutego

Alan coraz mocniej przeżywa fakt, że ma syna, którego nie może oficjalnie uznać. Iga wspiera go, ale ciężar tej sytuacji zaczyna ją przytłaczać. Tymczasem James pojawia się w jej życiu z zupełnie inną energią. Borys korzysta z okazji, żeby wrobić Jolkę w kradzieże – podrzuca jej pieniądze. W Barbarianie wybucha afera. Żeby ratować córkę, winę bierze na siebie Fabian. Jolka ma dość. Przed całą ekipą wyznaje całą prawdę, łącznie z tym, że… kocha Tomka. Eliza i Wenerski ukrywają się na Sycylii. Po udanej ucieczce okazuje się jednak, że mają różne plany co do swojej przyszłości. Wenerski chce wyjechać do Ameryki, Eliza nie wyobraża sobie życia tak daleko od córki. Tymczasem Bolesław już ich namierzył i wysyła ludzi.

