Paweł z "M jak miłość" wróci do nałogu. Zduński zignoruje dramatyczny apel i znów przepadnie

"M jak miłość", odcinek 1925. Paweł Zduński sięgnie po alkohol (emisja 14.04.2026 w TVP2)

Zgodnie z najgorszymi przeczuciami wszystkich, w 1925. epizodzie "M jak miłość" Paweł ostatecznie powróci do picia. Mimo wcześniejszych, usilnych prób zachowania trzeźwości, Zduński ulegnie presji nałogu. Mężczyzna nadal nie będzie potrafił zmierzyć się z nową rzeczywistością i wrócić do domu, by zająć się małym Antosiem (Mark Myronenko), którego wychowaniem wciąż będzie zajmować się Marysia w Grabinie.

Wcześniej Agnes gorączkowo będzie apelowała do przybranego brata o natychmiastowy powrót, widząc szybko pogarszający się stan Marysi. Matka Zduńskiego będzie u kresu sił, a nieustanny strach negatywnie wpłynie na jej relację z Arturem (Robert Moskwa), co doprowadzi do kolejnego poważnego kryzysu w ich małżeństwie. Choć Paweł odsłucha nagraną wiadomość, siedząc w swoim aucie, w 1925. odcinku nagle ponownie zerwie wszelkie więzi z zaniepokojoną rodziną.

Zduński odetnie się od rodziny w 1925. odcinku "M jak miłość"

Niepokojące i autodestrukcyjne zachowanie bliźniaka jako pierwsi zauważą Kinga (Katarzyna Cichopek) oraz Piotrek (Marcin Mroczek). Para natychmiast zorientuje się, że wdowiec znów całkowicie zaczął unikać kontaktu z otoczeniem. Małżonkowie doskonale będą pamiętali tragiczny widok Zduńskiego z leśniczówki w Kampinosie, gdzie zastali go całkowicie zdruzgotanego, lecz wówczas ich usilne prośby o powrót do domu spełzły na niczym.

Scenariusz ten powtórzy się również w nadchodzącym epizodzie, w którym bohater całkowicie zignoruje wezwanie Agnes na ratunek wykończonej matce. Zduński nie pojawi się w Grabinie, ponieważ jego własny stan psychiczny ulegnie drastycznemu pogorszeniu. Pogłębiająca się izolacja ostatecznie popchnie go w objęcia nałogu, w którym będzie desperacko szukał ucieczki po tragicznej i nagłej utracie ukochanej żony.

Kinga i Piotrek uratują Pawła w "M jak miłość"? Zduński znów zacznie pić

Najnowszy, 1925. odcinek popularnej produkcji to moment, w którym osamotniony wdowiec definitywnie zacznie zapijać swoje smutki. Pojawiają się poważne obawy, że pod wpływem procentów bohater powieli najgorsze błędy z przeszłości, jak w czasach bolesnego rozstania z byłą żoną Alą (Olga Frycz). Wówczas nietrzeźwy brat Piotrka szukał oparcia u swojej dawnej miłości, Teresy (Joanna Sydor), co obecnie wydaje się całkowicie wykluczone.

Niewykluczone jednak, że cała ta dramatyczna sytuacja mocno uderzy w Kingę, która od dawna stawała na głowie, by sprowadzić szwagra na właściwą drogę. Zduńska z pewnością nie przejdzie obojętnie wobec faktu, że Paweł przepadł i znowu wpadł w alkoholowy ciąg. Zdeterminowana kobieta prawdopodobnie podejmie kolejne, bardzo radykalne kroki, aby ostatecznie wyciągnąć go z tego niezwykle niebezpiecznego kryzysu.