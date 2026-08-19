Paweł z "M jak miłość" poszuka niani dla Antosia. Co z Agnes?

Nowa niania dla Antosia w 1939. odcinku "M jak miłość" po wakacjach

W 1939. odcinku serialu "M jak miłość", emitowanym po wakacyjnej przerwie, Paweł zdecyduje się na zatrudnienie niani dla Antosia. Taki krok ma mu pozwolić skoncentrować się na karierze zawodowej i zabezpieczyć finansowo ich przyszłość. Choć Zduński nadal będzie mógł liczyć na nieocenione wsparcie rodziny – w tym swojej matki Marysi (granej przez Małgorzatę Pieńkowską), babci Barbary (Teresa Lipowska), szwagierki Kingi (Katarzyna Cichopek) oraz przyrodniej siostry Agnes – postanowi, że czas przestać angażować ich w takim stopniu.

Tym bardziej, że w 1939. odcinku po przerwie każda z pań, z wyjątkiem babci Barbary, będzie miała swoje zobowiązania zawodowe i inne obowiązki. Zduński już wystarczająco długo polegał na ich pomocy w okresie żałoby po zmarłej France, że nadszedł moment na zatrudnienie profesjonalnej opiekunki. Decyzji tej będzie towarzyszył także inny, ukryty motyw, który zaważy na wyborze nowej niani.

Zduński ograniczy kontakty syna z Agnes w 1939. odcinku "M jak miłość"

W 1939. odcinku po wakacjach Paweł postanowi zapobiec zbyt częstym kontaktom Antosia z Agnes. Decyzja ta zapadnie po wyznaniu przyrodniej siostry, która zdradziła mu, że podczas jego nieobecności poczuła do chłopca matczyną miłość i zaczęła traktować go jak własne dziecko. Zduński będzie chciał jednak wyraźnie zaznaczyć, że jedyną prawdziwą matką Antosia pozostaje zmarła Franka i nikt nie powinien zajmować jej miejsca.

W najnowszych odcinkach po przerwie wakacyjnej Zduński, chcąc zachować dotychczasowy porządek, postanowi poszukać profesjonalnej pomocy u osoby niespokrewnionej, która nie zaangażuje się emocjonalnie w życie dziecka w taki sposób, jak zrobiła to Agnes. Obawy Pawła będą tym silniejsze, że Rotke, nie mogąc mieć własnych dzieci, całą swoją niespełnioną potrzebę macierzyństwa przelała na małego Antosia.

Kto zaopiekuje się synem Pawła i Franki w 1939. odcinku "M jak miłość"?

W 1939. odcinku "M jak miłość" z pewnością nie znajdzie się osoba, która z takim zaangażowaniem podeszłaby do opieki nad chłopcem jak Agnes. Jednak Paweł założy, że silna więź, jaka mogłaby wykształcić się między nią, a jego synem, na dłuższą metę może okazać się problematyczna. Zduński będzie obawiał się potencjalnych konsekwencji zbyt mocnego przywiązania z obu stron i będzie wolał uniknąć takiej sytuacji.

Dlatego też w 1939. odcinku "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie Paweł zainicjuje poszukiwania profesjonalnej opiekunki i zorganizuje casting, by wyłonić najlepszą kandydatkę dla Antosia. Czy poszukiwania zakończą się sukcesem i kto ostatecznie obejmie tę rolę? Tego widzowie dowiedzą się w nadchodzących odcinkach serialu.

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