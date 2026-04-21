Paulina i Aksel z "Farmy" są parą po programie? Janosik zabrał głos w sieci

Początki relacji Pauliny i Aksela w programie "Farma"

Pojawienie się Pauliny w reality show Polsatu było wynikiem odwiedzin u Janosika, którego początkowo zamierzała jedynie duchowo wspierać w telewizyjnych zmaganiach. Po otrzymaniu nieoczekiwanej oferty dołączenia do rywalizacji, kobieta błyskawicznie weszła w rolę pełnoprawnej uczestniczki popularnego formatu. Szybko okazało się, że jej obecność wywarła gigantyczne wrażenie na Akselu, który zupełnie nie ukrywał swojego rosnącego zauroczenia nową koleżanką z programu. Co niezmiernie intrygujące, do rozwijającej się na ekranie sytuacji postanowił niedawno odnieść się publicznie sam Janosik, zdradzając tym samym pewne kulisy ich wspólnych losów.

Z tego co wiem, Paulina z Akselem utrzymują kontakt. Nie chcę za dużo tutaj zdradzać. Oglądajcie i na pewno ten wątek gdzieś tam będzie się rozwijał, myślę, i że będzie fajnie. - mówi w komentarzu dla "Party".

Czy Aksel i Paulina z "Farmy" stworzyli stały związek?

To jednak absolutnie nie koniec rewelacji dotyczących tej dwójki uczestników hitu telewizyjnego. Przyjaciel kobiety postanowił otwarcie skomentować telewizyjne wydarzenia i podgrzać atmosferę wokół rzekomego romansu. Janosik zamieścił na oficjalnym profilu "Farmy" na Instagramie niezwykle sugestywny komentarz, który natychmiast wywołał lawinę spekulacji wśród uważnych widzów śledzących internetowe poczynania uczestników.

„Jak oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość 🫶” - brzmi wpis Janosika.

Sympatycy "Farmy: nie pozostają obojętni i niezwykle aktywnie dopingują rozwijającej się relacji, dzieląc się swoimi opiniami bezpośrednio na instagramowym profilu programu. Choć na ten moment wciąż brakuje stuprocentowego potwierdzenia ze strony samych zainteresowanych, wszystko wskazuje na ogromne wsparcie internautów dla tego duetu. Oczekując na ostateczne rozstrzygnięcie telewizyjnej znajomości poza zasięgiem kamer, miłośnicy programu muszą uzbroić się w cierpliwość, jednak w mediach społecznościowych już teraz krążą niemal pewne scenariusze dotyczące ich prywatnej przyszłości.