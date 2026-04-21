Mroczne sekrety nowej szefowej Marcina. Widzowie "M jak miłość" wstrzymają oddech

Małgorzata Pala
2026-04-21 12:43

W serialu "M jak miłość" pojawia się postać Elżbiety Domańskiej, w którą wciela się Katarzyna Dąbrowska. Nowa przełożona Marcina Chodakowskiego natychmiast kieruje swoją uwagę na zajętego mężczyznę. Wprowadzenie pani prezes to zaledwie wstęp do skomplikowanej historii pełnej ukrytych intencji. Wkrótce na jaw wyjdą fakty, które wprawią głównego bohatera w osłupienie.

M jak miłość. Marcin (Mikołaj Roznerski), Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska)

i

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość. Marcin (Mikołaj Roznerski), Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska)

Kim jest Elżbieta Domańska z "M jak miłość"?

W 1929. odcinku "M jak miłość" widzowie poznają bliżej sylwetkę Elżbiety. Aktorka Katarzyna Dąbrowska wciela się w postać nowej przełożonej Marcina Chodakowskiego, która od pierwszych chwil wykazuje ogromne zainteresowanie swoim podwładnym. Sytuacja na ekranie błyskawicznie się rozwija, ukazując niezwykle zdeterminowaną kobietę, odważnie i konsekwentnie dążącą do wyznaczonych celów. Prezeska przeżyje jednak spory wstrząs, gdy stanowczy i lojalny wobec partnerki bohater skutecznie oprze się jej intrygującym zalotom.

Nowa bohaterka planuje zniszczyć związek Marcina i Kamy

Elżbieta Domańska, pani prezes, to jest taka postać, która wydaje nam się zupełnie inna, niż w rzeczywistości jest. Dużo bardziej problematyczna, niż na pierwszy rzut oka to wygląda - komentuje Katarzyna Dąbrowska w "Kulisach M jak miłość". - (...) Elżbieta przyzwyczaiła się do pewnego rodzaju łatwości w osiąganiu tego, czego chce - dodaje aktorka.

Scenariusz nadchodzących odcinków "M jak miłość" zakłada bezwzględne działania ze strony przełożonej, bezpośrednio nakierowane na zdobycie względów głównego bohatera. Z zapowiedzi medialnych jasno wynika, że niezwykle wpływowa kobieta spróbuje doprowadzić do całkowitego rozpadu relacji łączącej detektywa z Kamą, graną przez Michalinę Sosnę.

Kiedy rozwinie się wątek szefowej w "M jak miłość"?

Wprowadzenie nowej i bezkompromisowej dyrektorki stanowi zaledwie preludium do znacznie bardziej rozbudowanej opowieści na ekranie. Z uwagi na zbliżający się wielkimi krokami finał obecnego sezonu stacji, właściwa historia Domańskiej nabierze tempa dopiero po przerwie wakacyjnej. Wszystko wskazuje na to, że charyzmatyczna bohaterka będzie stopniowo i umiejętnie dawkować informacje na swój temat, a jej prawdziwe oblicze oraz desperacja w walce o serce Chodakowskiego pozostają na ten moment wielką niewiadomą.

M jak miłość.  Zmarła Franka wróci do Pawła. Przyjdzie do niego w szpitalu
M jak miłość. Tajemnice nowej szefowej Marcina wyjdą na jaw i zniszczą wszystko. Ona musi wygrać - ZDJĘCIA, WIDEO
