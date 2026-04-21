Mroczne sekrety nowej szefowej Marcina. Widzowie "M jak miłość" wstrzymają oddech

Kim jest Elżbieta Domańska z "M jak miłość"?

W 1929. odcinku "M jak miłość" widzowie poznają bliżej sylwetkę Elżbiety. Aktorka Katarzyna Dąbrowska wciela się w postać nowej przełożonej Marcina Chodakowskiego, która od pierwszych chwil wykazuje ogromne zainteresowanie swoim podwładnym. Sytuacja na ekranie błyskawicznie się rozwija, ukazując niezwykle zdeterminowaną kobietę, odważnie i konsekwentnie dążącą do wyznaczonych celów. Prezeska przeżyje jednak spory wstrząs, gdy stanowczy i lojalny wobec partnerki bohater skutecznie oprze się jej intrygującym zalotom.

Nowa bohaterka planuje zniszczyć związek Marcina i Kamy

Elżbieta Domańska, pani prezes, to jest taka postać, która wydaje nam się zupełnie inna, niż w rzeczywistości jest. Dużo bardziej problematyczna, niż na pierwszy rzut oka to wygląda - komentuje Katarzyna Dąbrowska w "Kulisach M jak miłość". - (...) Elżbieta przyzwyczaiła się do pewnego rodzaju łatwości w osiąganiu tego, czego chce - dodaje aktorka.

Scenariusz nadchodzących odcinków "M jak miłość" zakłada bezwzględne działania ze strony przełożonej, bezpośrednio nakierowane na zdobycie względów głównego bohatera. Z zapowiedzi medialnych jasno wynika, że niezwykle wpływowa kobieta spróbuje doprowadzić do całkowitego rozpadu relacji łączącej detektywa z Kamą, graną przez Michalinę Sosnę.

Kiedy rozwinie się wątek szefowej w "M jak miłość"?

Wprowadzenie nowej i bezkompromisowej dyrektorki stanowi zaledwie preludium do znacznie bardziej rozbudowanej opowieści na ekranie. Z uwagi na zbliżający się wielkimi krokami finał obecnego sezonu stacji, właściwa historia Domańskiej nabierze tempa dopiero po przerwie wakacyjnej. Wszystko wskazuje na to, że charyzmatyczna bohaterka będzie stopniowo i umiejętnie dawkować informacje na swój temat, a jej prawdziwe oblicze oraz desperacja w walce o serce Chodakowskiego pozostają na ten moment wielką niewiadomą.

