"Pasja" w Wielkanoc 2026. Kiedy i gdzie emisja głośnego filmu Mela Gibsona?

Fenomen filmu "Pasja"

Film "Pasja" w niezwykle realistyczny, niemal dokumentalny sposób przedstawia ostatnie 12 godzin z życia Jezusa z Nazaretu. Chronologiczna narracja przeplata się z licznymi retrospekcjami, które rzucają światło na lata młodzieńcze i dzieciństwo Chrystusa. Twórcy zadbali o maksymalną wierność wobec teologicznych, biblijnych oraz historycznych źródeł. Aby potęgować autentyczność przekazu, bohaterowie komunikują się wyłącznie w dwóch wymarłych językach: łacinie i aramejskim. Film w reżyserii Mela Gibsona od momentu premiery budzi ogromne emocje i wywołuje liczne debaty. Tradycyjnie, w okresie wielkanocnym, produkcja ta gromadzi przed telewizorami rzesze widzów. Nie inaczej będzie podczas tegorocznych świąt. Znamy już dokładny harmonogram telewizyjnych emisji tego tytułu.

Gdzie i kiedy obejrzeć film "Pasja" w Wielkanoc 2026?

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w te święta widzowie będą mogli obejrzeć ten głośny tytuł. Tradycyjnie już, seans zaplanowano na Wielki Piątek. Tegoroczna emisja odbędzie się dokładnie 3 kwietnia 2026 roku. Osoby zainteresowane seansem muszą jednak przygotować się na późną porę, ponieważ start zaplanowano dopiero na godzinę 22:50. Produkcję wyemituje TVP1. Dla tych, którzy przegapią piątkowy pokaz, przewidziano powtórkę. Drugą szansę na obejrzenie "Pasji" widzowie otrzymają w Wielką Sobotę, czyli 4 kwietnia 2026 roku. Tym razem film zagości na antenie stacji TVP Historia o godzinie 23:05.

Aktorzy w filmie "Pasja" Mela Gibsona

W obsadzie tego kultowego dzieła znaleźli się m.in.:

James Caviezel jako Jezus Chrystus

Maia Morgenstern w roli Marii, matki Jezusa

Christo Żiwkow jako apostoł Jan

Monica Bellucci wcielająca się w Marię Magdalenę

Rosalinda Celentano jako Szatan

Francesco De Vito w roli Szymona Piotra

Christo Szopow grający Poncjusza Piłata

Claudia Gerini jako Klaudia Prokula

Luca Lionello w roli Judasza Iskarioty

Mattia Sbragia jako Józef Kajfasz

Toni Bertorelli wcielający się w Annasza

Luca de Dominicis jako Herod

Pietro Sarubbi w roli Barabasza