"Pasja" w Wielkanoc 2026. Kiedy i gdzie emisja głośnego filmu Mela Gibsona?

Spis treści
Fenomen filmu "Pasja"
Film "Pasja" w niezwykle realistyczny, niemal dokumentalny sposób przedstawia ostatnie 12 godzin z życia Jezusa z Nazaretu. Chronologiczna narracja przeplata się z licznymi retrospekcjami, które rzucają światło na lata młodzieńcze i dzieciństwo Chrystusa. Twórcy zadbali o maksymalną wierność wobec teologicznych, biblijnych oraz historycznych źródeł. Aby potęgować autentyczność przekazu, bohaterowie komunikują się wyłącznie w dwóch wymarłych językach: łacinie i aramejskim. Film w reżyserii Mela Gibsona od momentu premiery budzi ogromne emocje i wywołuje liczne debaty. Tradycyjnie, w okresie wielkanocnym, produkcja ta gromadzi przed telewizorami rzesze widzów. Nie inaczej będzie podczas tegorocznych świąt. Znamy już dokładny harmonogram telewizyjnych emisji tego tytułu.
Gdzie i kiedy obejrzeć film "Pasja" w Wielkanoc 2026?
Podobnie jak w ubiegłych latach, również w te święta widzowie będą mogli obejrzeć ten głośny tytuł. Tradycyjnie już, seans zaplanowano na Wielki Piątek. Tegoroczna emisja odbędzie się dokładnie 3 kwietnia 2026 roku. Osoby zainteresowane seansem muszą jednak przygotować się na późną porę, ponieważ start zaplanowano dopiero na godzinę 22:50. Produkcję wyemituje TVP1. Dla tych, którzy przegapią piątkowy pokaz, przewidziano powtórkę. Drugą szansę na obejrzenie "Pasji" widzowie otrzymają w Wielką Sobotę, czyli 4 kwietnia 2026 roku. Tym razem film zagości na antenie stacji TVP Historia o godzinie 23:05.
Aktorzy w filmie "Pasja" Mela Gibsona
W obsadzie tego kultowego dzieła znaleźli się m.in.:
- James Caviezel jako Jezus Chrystus
- Maia Morgenstern w roli Marii, matki Jezusa
- Christo Żiwkow jako apostoł Jan
- Monica Bellucci wcielająca się w Marię Magdalenę
- Rosalinda Celentano jako Szatan
- Francesco De Vito w roli Szymona Piotra
- Christo Szopow grający Poncjusza Piłata
- Claudia Gerini jako Klaudia Prokula
- Luca Lionello w roli Judasza Iskarioty
- Mattia Sbragia jako Józef Kajfasz
- Toni Bertorelli wcielający się w Annasza
- Luca de Dominicis jako Herod
- Pietro Sarubbi w roli Barabasza