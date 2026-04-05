"Pasja" online. Gdzie w internecie można obejrzeć słynny film Mela Gibsona?

"Pasja" w telewizji tylko w Wielki Piątek!

"Pasja" to film, na który co roku czeka wiele osób. Tradycyjnie jest emitowany w telewizji w trakcie Wielkiego Tygodnia. W tym roku było tak samo. Słynna produkcja była pokazana na antenie Jedynki. Można było ją obejrzeć w Wielki Piątek, 3 kwietnia 2026, o godzinie 22:50. Wiele osób przegapiło jednak emisję. Mogli nie wiedzieć, że będzie emitowana właśnie wtedy, albo nie pasowała im godzina, ponieważ trzeba przyznać, że TVP puściło "Pasję" bardzo późnym wieczorem. Z tego względu wielu fanów filmu zastanawia się, czy mogą jeszcze gdzieś obejrzeć dzieło Mela Gibsona. Idealną alternatywą zawsze jest internet. Czy "Pasję" znajdziemy na jakimś serwisie VOD? Są dwie opcje! Zdradzamy, gdzie szukać filmu.

Wielkanoc | Rozmowy od Serca

20

"Pasja" w streamingu. Gdzie obejrzeć film online?

Film "Pasja" jest w ofercie dwóch platform streamingowych. Pierwsza to Prime Video. Produkcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników premium serwisu Amazona, ale zobaczą go też nowi subskrybenci i to nawet w ramach 30-dniowego okresu próbnego za darmo! "Pasję" można też wypożyczyć jednorazowo za 9,99 zł lub kupić, aby móc oglądać ją do woli, za 19,99 zł. Alternatywą dla Prime Video jest serwis VOD Canal Plus. Film można wypożyczyć za 9,99 zł. Jest jednak haczyk. Produkcja jest dostępna tylko w języku hebrajskim!

"Pasja" - o czym jest film Mela Gibsona?

"Pasja" jest wstrząsającym opisem ostatnich 12 godzin życia Jezusa Chrystusa. To zdecydowanie najmocniejsze przedstawienie Pasji, z jakim spotkaliśmy się do tej pory w kinie. Film jest wierny przekazom historycznym, biblijnym oraz teologicznym. Aby podkreślić autentyczność historii, aktorzy posługują się dwoma wymarłymi językami: aramejskim i łaciną. Film twórcy "Braveheart - Waleczne Serce" wywołuje wiele emocji i kontrowersji.