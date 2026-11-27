W poprzednim odcinku powrót Hancer do rezydencji wywołał falę silnych emocji wśród wszystkich domowników. Podczas gdy Cemil i Derya skupili się na nagrywaniu filmu o farbowaniu włosów we współpracy z blogerami, główna bohaterka nie potrafiła ukryć narastającego żalu względem postawy Cihana. Melih uparcie dążył do poznania prawdy, starając się krok po kroku ustalić, co wydarzyło się naprawdę. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 267 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Sila postanowi ukryć Metina w domu Engina, szukając dla niego bezpiecznego schronienia. Mukadder zacznie szantażować Sinem, co doprowadzi do tego, że kobieta postanowi rozstać się z Melihem. Gulsum spróbuje zdobyć nagrania, które mogłyby skompromitować Beyzę, ale jej starania zakończą się porażką. Cihan i Hancer w końcu ze sobą porozmawiają i wyjaśnią dawne nieporozumienia, co pozwoli im dojść do porozumienia.

„Panna młoda” odcinek 267 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 267 serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany w sobotę, 5 grudnia 2026 roku, o godzinie 17:15 na antenie TVP2.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o losach osieroconej Hancer, która z miłości do chorego brata zawiera układ z bogatą rodziną Develioglu. Życie w luksusowej rezydencji okazuje się dla niej trudne, zwłaszcza przez intrygi Mukadder i obecność byłej żony Cihana. Mimo początkowej niechęci, między głównymi bohaterami zaczyna rodzić się głębokie uczucie, które wystawi ich na wiele ciężkich prób. Serial ukazuje walkę o godność, rodzinne tajemnice oraz siłę poświęcenia dla najbliższych. Obsada tego serialu to m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)