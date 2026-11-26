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W poprzednim odcinku między Karoliną a Brunem doszło do kolejnego spięcia, gdy Stański jasno dał żonie do zrozumienia, że wcale nie pozwolił jej na powrót do hotelu. Kasia z niepokojem obserwowała zachowanie Ksawerego, który zaczął szukać wrażeń na mieście w towarzystwie kolegów mających coraz gorszy wpływ na chłopca. Rawiczowa odwiedziła syna w areszcie i przekazała Cezaremu, że Natalia wciąż nie związała się z nikim innym, a w tym samym czasie mecenas Zwoleńska nakierowała policję na ślad narzędzia zbrodni użytego podczas ataku na Michała. Mecenas poprosiła również Marcina o wsparcie w rozwiązaniu tej skomplikowanej sprawy. A czego teraz się spodziewać?
„Barwy szczęścia” odcinek 3455 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Majak wreszcie przejmie nóż użyty w ataku na Michała i odkryje, że odnaleziony przez Łukasza bezdomny był naocznym świadkiem napaści. Natalia zauważy, jak mocno Lea tęskni za Cezarym i jak bardzo martwi się o jego dalsze losy. W tym samym czasie przebywający w areszcie Rawicz szczerze przyzna Kwiatkowskiemu, że potwornie żałuje dawnych decyzji, przez które stracił bliskich oraz wolność. Z powodu nagłej choroby Bruno będzie musiał zostać w domu, a Karolina wykorzysta tę okazję, by wrócić do hotelu i przejąć jego obowiązki. Prawdziwy dramat rozegra się jednak u Ksawerego, który podejmie z kolegami ryzykowne wyzwanie i zostanie dotkliwie poparzony wrzątkiem. Próbując uśmierzyć ból, chłopak sięgnie po tabletki i popełni przy tym błąd, który może go kosztować życie.
„Barwy szczęścia” odcinek 3455 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy 3455. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 4 grudnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy TVP2, emitowany od 2007 roku, który opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Wielowątkowa opowieść przybliża codzienne życie rodzin, sąsiadów i przyjaciół, którzy zmagają się z chorobami, rozstaniami czy zawodowymi problemami. Fabuła sprawnie łączy wątki obyczajowe z elementami kryminalnymi, pokazując świat z perspektywy różnych pokoleń. Siłą produkcji są autentyczne emocje i życiowe zakręty, dzięki którym widzowie z zaangażowaniem śledzą losy bohaterów. Postacie tworzą zróżnicowaną społeczność, która wspólnie stawia czoła wyzwaniom. W rolach głównych występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
- Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
- Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
- Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)