W poprzednim odcinku między Karoliną a Brunem doszło do kolejnego spięcia, gdy Stański jasno dał żonie do zrozumienia, że wcale nie pozwolił jej na powrót do hotelu. Kasia z niepokojem obserwowała zachowanie Ksawerego, który zaczął szukać wrażeń na mieście w towarzystwie kolegów mających coraz gorszy wpływ na chłopca. Rawiczowa odwiedziła syna w areszcie i przekazała Cezaremu, że Natalia wciąż nie związała się z nikim innym, a w tym samym czasie mecenas Zwoleńska nakierowała policję na ślad narzędzia zbrodni użytego podczas ataku na Michała. Mecenas poprosiła również Marcina o wsparcie w rozwiązaniu tej skomplikowanej sprawy. A czego teraz się spodziewać?

2026_03_05 ESKA - Young Sherlock Zine T Max I

„Barwy szczęścia” odcinek 3455 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Majak wreszcie przejmie nóż użyty w ataku na Michała i odkryje, że odnaleziony przez Łukasza bezdomny był naocznym świadkiem napaści. Natalia zauważy, jak mocno Lea tęskni za Cezarym i jak bardzo martwi się o jego dalsze losy. W tym samym czasie przebywający w areszcie Rawicz szczerze przyzna Kwiatkowskiemu, że potwornie żałuje dawnych decyzji, przez które stracił bliskich oraz wolność. Z powodu nagłej choroby Bruno będzie musiał zostać w domu, a Karolina wykorzysta tę okazję, by wrócić do hotelu i przejąć jego obowiązki. Prawdziwy dramat rozegra się jednak u Ksawerego, który podejmie z kolegami ryzykowne wyzwanie i zostanie dotkliwie poparzony wrzątkiem. Próbując uśmierzyć ból, chłopak sięgnie po tabletki i popełni przy tym błąd, który może go kosztować życie.

„Barwy szczęścia” odcinek 3455 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 3455. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 4 grudnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy TVP2, emitowany od 2007 roku, który opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Wielowątkowa opowieść przybliża codzienne życie rodzin, sąsiadów i przyjaciół, którzy zmagają się z chorobami, rozstaniami czy zawodowymi problemami. Fabuła sprawnie łączy wątki obyczajowe z elementami kryminalnymi, pokazując świat z perspektywy różnych pokoleń. Siłą produkcji są autentyczne emocje i życiowe zakręty, dzięki którym widzowie z zaangażowaniem śledzą losy bohaterów. Postacie tworzą zróżnicowaną społeczność, która wspólnie stawia czoła wyzwaniom. W rolach głównych występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)