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W poprzednim odcinku Felipe i Celia z niepokojem obserwowali, jak Lucia coraz gorzej się czuje, a Alicia zataiła przed nimi prawdę. Rosina i Leonor próbowały znaleźć zajęcie dla Susany, dzięki czemu krawcowa odkryła w sobie talent do rysowania. Raul zaczął wywyższać się nad służącymi, które go przygarnęły, a wracający do sił Servando narzekał na nudę w łóżku. Czego teraz się spodziewać?
„Akacjowa 38” odcinek 1006 - streszczenie
Susana i Rosina zapiszą się na kurs rysunku, na którym krawcowa szybko wykaże się talentem. Susana wyraźnie zainteresuje się profesorem, natomiast Rosina będzie miała spore trudności z nauką. Raul nie będzie czuł się dobrze na poddaszu, dlatego ucieknie i znajdzie schronienie u Ursuli, co mocno zbulwersuje Carmen. Samuel nakaże stróżowi, aby ten pozbył się Ursuli z ulicy Akacjowej. Lucia pogrąży się w smutku na wieść o tym, że Telmo został wysłany do Chartumu.
„Akacjowa 38” odcinek 1006 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1006. odcinek serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany o godzinie 18:40 na antenie TVP1 w środę, 25 listopada 2026 roku.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Fabuła skupia się na losach mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy i pokazuje relacje między ludźmi z różnych sfer. Produkcja jest znana z dynamicznych zwrotów akcji, dopracowanej scenografii oraz wciągających dramatów i romansów. Widzowie poznają historie kilku rodzin, których życie wypełniają sekrety i trudne wybory. W obsadzie występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)