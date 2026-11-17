W poprzednim odcinku Felipe i Celia z niepokojem obserwowali, jak Lucia coraz gorzej się czuje, a Alicia zataiła przed nimi prawdę. Rosina i Leonor próbowały znaleźć zajęcie dla Susany, dzięki czemu krawcowa odkryła w sobie talent do rysowania. Raul zaczął wywyższać się nad służącymi, które go przygarnęły, a wracający do sił Servando narzekał na nudę w łóżku. Czego teraz się spodziewać?

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„Akacjowa 38” odcinek 1006 - streszczenie

Susana i Rosina zapiszą się na kurs rysunku, na którym krawcowa szybko wykaże się talentem. Susana wyraźnie zainteresuje się profesorem, natomiast Rosina będzie miała spore trudności z nauką. Raul nie będzie czuł się dobrze na poddaszu, dlatego ucieknie i znajdzie schronienie u Ursuli, co mocno zbulwersuje Carmen. Samuel nakaże stróżowi, aby ten pozbył się Ursuli z ulicy Akacjowej. Lucia pogrąży się w smutku na wieść o tym, że Telmo został wysłany do Chartumu.

„Akacjowa 38” odcinek 1006 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1006. odcinek serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany o godzinie 18:40 na antenie TVP1 w środę, 25 listopada 2026 roku.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Fabuła skupia się na losach mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy i pokazuje relacje między ludźmi z różnych sfer. Produkcja jest znana z dynamicznych zwrotów akcji, dopracowanej scenografii oraz wciągających dramatów i romansów. Widzowie poznają historie kilku rodzin, których życie wypełniają sekrety i trudne wybory. W obsadzie występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)