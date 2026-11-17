W poprzednim odcinku Cennet najpierw rozdzieliła Nanę i Poyraza, ale jej serce zmiękło pod wpływem wzruszającego listu mężczyzny. Kobieta zrozumiała, że łączące ich uczucie jest prawdziwe, więc zgodziła się na ten związek pod warunkiem zachowania tradycyjnych obyczajów. Zakochani udali się na swoją pierwszą oficjalną randkę, podczas której obowiązywały wyjątkowo surowe zasady. W tym samym czasie Aynur wspierała dochodzącego do siebie Sinana w areszcie domowym, a Turgut musiał porzucić plany ucieczki za granicę, gdy dowiedział się o krytycznym stanie siostry. Czego teraz się spodziewać?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Dziedzictwo” odcinek 1078 - streszczenie

Turgut Evrensoy zaplanuje sprytną ucieczkę i skutecznie zmyli ścigających go policjantów, przez co śledczy będą pewni, że zdołał przedostać się za granicę. Uciekinier w rzeczywistości ukryje się w Stambule, ale jego plan legnie w gruzach, gdy Sinan dowie się o nagłym zawale jego siostry. Komisarz słusznie założy, że Turgut nie zostawiłby bliskiej osoby bez opieki i na tej podstawie zarządzi gwałtowny nalot na jego kryjówkę. W tym samym czasie Nana i Poyraz w końcu przestaną mieć przed sobą tajemnice, ale surowa Cennet nie pozwoli im spędzić ani chwili sam na sam. Poyraz zrobi wszystko, by choć na moment zostać z ukochaną sam na sam, podczas gdy Pelin obmyśli kolejny plan zdobycia jego serca.

„Dziedzictwo” odcinek 1078 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1078. odcinek serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany w środę, 25 listopada 2026 r., o godzinie 16:00 na antenie TVP1.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. Losy Nany, Poyraza i małego Yusufa splatają się w gąszczu rodzinnych tajemnic, zazdrości i nieustannych niebezpieczeństw. Produkcja łączy melodramat z wątkami sensacyjnymi, takimi jak oskarżenia, manipulacje czy sekrety z przeszłości. Postacie nieustannie stają przed trudnymi wyborami, szukając równowagi między własną dumą a lojalnością wobec bliskich. Istotnym elementem opowieści jest także domowa codzienność oraz poboczne wątki, które wprowadzają do historii nieco lżejsze akcenty. W obsadzie występują:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar