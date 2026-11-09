W poprzednim odcinku Bolek i Heniutka dowiedzieli się o planowanym rozwodzie Bożenki i Miłosza, co wywołało u nich silny niepokój o losy dzieci. Bożenka umówiła się na ważne spotkanie z Grażynką, która od razu wyczuła powagę sytuacji. Monika nie zamierzała słuchać rad Feliksa i Gabrieli, wciąż uparcie naciskając na przyjazd Daniela oraz Kai. Agnieszka zaplanowała weekend u Zosi, by ostrzec ją przed konsekwencjami propozycji dziadka Jaromira, a Bruno w tym czasie szukał odpowiednich rozwiązań prawnych. A co wydarzy się tym razem?

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„Klan” odcinek 4777 - streszczenie

Poranek u Bożenki i Miłosza zacznie się od kolejnej awantury, co tylko utwierdzi Bolka i Heniutkę w przekonaniu, że rozstanie rodziców najmocniej odbije się na dzieciach. Do kawiarni zajrzy Grażynka i wspólnie z Henią ustali, że niezależnie od kłótni młodych, będą trzymać wspólny front dla dobra swoich wnuków. U Rafalskich ruszy generalny remont, więc Piotr zapowie, że zamierza wracać do domu jak najpóźniej, by uniknąć bałaganu. Beata szybko straci cierpliwość do demolki i ucieknie do Renaty w poszukiwaniu spokoju. W międzyczasie Tola zacznie planować piątkowe wyjście, jednak Tomek wykręci się od wspólnej zabawy, co wzbudzi podejrzenia, że ma kogoś nowego. Z kolei Mariola i Oskar znajdą chwilę na żartobliwe przekomarzanie się o datę swojego ślubu.

„Klan” odcinek 4777 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 4777. odcinek serialu „Klan” zostanie wyemitowany o godzinie 18:05 w TVP1 we wtorek, 17 listopada 2026 roku.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to najdłużej emitowany polski serial obyczajowy, który od lat przyciąga widzów historiami z życia wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Fabuła koncentruje się na codziennych wyzwaniach, relacjach międzyludzkich, problemach zawodowych oraz zdrowotnych bohaterów mieszkających w Warszawie i okolicach. Produkcja stawia na realizm i ukazuje, jak pozornie błahe decyzje mogą z czasem wpłynąć na losy całej rodziny i jej bliskich. Ważnym elementem opowieści są nie tylko więzy krwi, ale także przyjaźnie i sąsiedzkie zależności budowane przez lata. Produkcja idzie z duchem czasu i regularnie wprowadza nowe wątki, ale nie zapomina przy tym o tradycyjnych wartościach. W obsadzie serialu występują między innymi:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)