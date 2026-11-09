W poprzednim odcinku stan zdrowia Servanda wciąż był bardzo ciężki, dlatego Leonor postanowiła zorganizować dla niego premierę sztuki w wykonaniu służących. Don Ramon nie chciał jednak, aby Trini brała udział w ulicznym występie, martwiąc się o jej reputację. Gdy Lucia wróciła z pustelni bardzo osłabiona, Przeor oskarżył księdza Telmo o wykorzystanie jej nieświadomości. W tym samym czasie Casilda postanowiła nie podpisywać dokumentów spadkowych, bojąc się, że duże pieniądze odbiorą jej radość z życia. A czego teraz się spodziewać?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„Akacjowa 38” odcinek 1000 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Casilda dowie się, że Maximiliano Hidalgo nie jest jej ojcem, jednak ta wiadomość nie odbierze jej radości z powrotu do pracy u Rosiny. W tym samym czasie pseudolekarz Higinio spróbuje nagle uciec, a Maria natychmiast ruszy za nim, by nie pozwolić mu zniknąć. Sztuka Leonor zostanie wystawiona mimo sprzeciwów Susany, a publiczność przyjmie ją z wielkim entuzjazmem. Sytuacja księdza Telmo skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Przeor zagrozi mu procesem kościelnym za rzekome uprowadzenie Lucii.

„Akacjowa 38” odcinek 1000 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1000. odcinka serialu „Akacjowa 38” odbędzie się o godzinie 18:40 na antenie TVP1 we wtorek, 17 listopada 2026 roku.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial opowiada o perypetiach kilku mieszczańskich rodzin, w których każdy lokator skrywa własne sekrety i pragnienia. Produkcja zdobyła w Polsce wielkie uznanie dzięki swojemu klimatowi i scenariuszowi pełnemu niespodziewanych zwrotów akcji. Fani cenią ten tytuł przede wszystkim za staranne oddanie realiów epoki oraz świetne kreacje aktorskie. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)