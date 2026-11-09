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W poprzednim odcinku stan zdrowia Servanda wciąż był bardzo ciężki, dlatego Leonor postanowiła zorganizować dla niego premierę sztuki w wykonaniu służących. Don Ramon nie chciał jednak, aby Trini brała udział w ulicznym występie, martwiąc się o jej reputację. Gdy Lucia wróciła z pustelni bardzo osłabiona, Przeor oskarżył księdza Telmo o wykorzystanie jej nieświadomości. W tym samym czasie Casilda postanowiła nie podpisywać dokumentów spadkowych, bojąc się, że duże pieniądze odbiorą jej radość z życia. A czego teraz się spodziewać?
„Akacjowa 38” odcinek 1000 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Casilda dowie się, że Maximiliano Hidalgo nie jest jej ojcem, jednak ta wiadomość nie odbierze jej radości z powrotu do pracy u Rosiny. W tym samym czasie pseudolekarz Higinio spróbuje nagle uciec, a Maria natychmiast ruszy za nim, by nie pozwolić mu zniknąć. Sztuka Leonor zostanie wystawiona mimo sprzeciwów Susany, a publiczność przyjmie ją z wielkim entuzjazmem. Sytuacja księdza Telmo skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Przeor zagrozi mu procesem kościelnym za rzekome uprowadzenie Lucii.
„Akacjowa 38” odcinek 1000 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 1000. odcinka serialu „Akacjowa 38” odbędzie się o godzinie 18:40 na antenie TVP1 we wtorek, 17 listopada 2026 roku.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial opowiada o perypetiach kilku mieszczańskich rodzin, w których każdy lokator skrywa własne sekrety i pragnienia. Produkcja zdobyła w Polsce wielkie uznanie dzięki swojemu klimatowi i scenariuszowi pełnemu niespodziewanych zwrotów akcji. Fani cenią ten tytuł przede wszystkim za staranne oddanie realiów epoki oraz świetne kreacje aktorskie. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)