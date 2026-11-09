W poprzednim odcinku Judyta wspominała składanie kwiatów pod pomnikiem, gdy nagle w domu odwiedził ją Rutka. Mężczyzna twierdził, że jest zdrowy i chce wracać do biura, ale Leszek wyjawił prawdę o jego wyjściu z kliniki. Pawełek przekonywał rodziców, że oferta dziadka Jaromira to wielka okazja dla Zosi i zasięgnął opinii Toli. Gustaw bał się, że Agatka go zostawiła, ponieważ ukochana przestała odbierać od niego telefony. Miłosz przyszedł do żony, aby szczerze porozmawiać, jednak ich spotkanie przerwało niespodziewane pojawienie się Tomka. A co wydarzy się tym razem?

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„Klan” odcinek 4776 - streszczenie

Bolek i Heniutka dowiedzą się o planowanym rozwodzie Bożenki i Miłosza. Heniutka nie będzie mogła pogodzić się z tą wiadomością, bo najbardziej martwi się o dzieci. Bożenka umówi się na spotkanie z Grażynką, która od razu wyczuje, że sprawa jest poważna. Monika będzie naciskać, aby Daniel i Kaja w końcu ich odwiedzili. Nie przyjmie jednak porad Feliksa i Gabrieli, którzy sugerują, żeby dać młodym spokój. Agnieszka zaplanuje weekend u Zosi, by ostrzec ją przed skutkami zgody na propozycję dziadka Jaromira. W tym czasie Bruno zacznie szukać konkretnych rozwiązań prawnych.

„Klan” odcinek 4776 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4776. odcinka serialu „Klan” odbędzie się w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku. Produkcja zostanie wyemitowana o godzinie 18:05 na antenie TVP1.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to najdłużej emitowany polski serial obyczajowy, śledzący losy wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Fabuła skupia się na codziennym życiu bohaterów, ich problemach zawodowych, miłosnych dylematach i trudnych relacjach rodzinnych. Produkcja TVP1 od lat pokazuje rzeczywistość w rytmie zwykłych spraw, takich jak domowe kłótnie, troska o zdrowie czy małżeńskie kryzysy. Choć życie rzuca postacie w różne miejsca, centralnym punktem opowieści zawsze pozostaje ich dom. To historia o bliskości i odpowiedzialności, która na stałe wpisała się w pamięć widzów. W serialu występują:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)