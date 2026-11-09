W poprzednim odcinku Hancer pojechała wraz z Cihanem pod budynek domu dziecka. Mukadder nie potrafiła opanować narastającego lęku o losy Metina i ostatecznie puściły jej nerwy. Tymczasem Beren i Beyza konsekwentnie realizowały swój tajny plan, którego celem było doprowadzenie Cihana do ruiny. Z kolei Engin stanął oko w oko z jedną z kobiet i stanowczo zażądał wyjaśnień. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 250 - streszczenie

Cihan otrzyma oficjalną zgodę na widywanie się ze swoim synem, co będzie dla niego niezwykle ważnym momentem. Mukadder nabierze jednak podejrzeń wobec Sili i zacznie ją znacznie uważniej obserwować. Cihan i Hancer pojawią się pod drzwiami mieszkania Beyzy, kiedy nagle rozlegnie się strzał. Na miejscu natychmiast dojdzie do gwałtownej kłótni, która przyniesie poważne skutki. Jednocześnie Derya będzie bezskutecznie próbowała nawiązać jakikolwiek kontakt z Cemilem.

„Panna młoda” odcinek 250 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowa emisja 250. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to poruszająca turecka produkcja skupiająca się na losach Hancer, która decyduje się na małżeństwo z rozsądku, by ratować chorego brata. Jej wybrankiem zostaje Cihan, jedyny spadkobierca bogatego rodu, którego matka szukała idealnej kandydatki na synową. Choć początki w rezydencji są trudne ze względu na obecność byłej żony i intrygi teściowej, między młodymi niespodziewanie rodzi się szczere uczucie. Cihan jest gotów na każde poświęcenie, aby chronić ukochaną przed grożącym jej niebezpieczeństwem. Obsada tego serialu to m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)