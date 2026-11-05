„Akacjowa 38”: streszczenie odcinka 998

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-05 8:03

W 998. odcinku serialu „Akacjowa 38” Lucia i Telmo padną ofiarą podstępnej intrygi, która zagrozi ich dobremu imieniu. Ktoś dosypie im do wody środek nasenny, a gdy stracą przytomność, rozbierze ich i ułoży obok siebie w pustelni. W tak kompromitujących okolicznościach odnajdą ich Samuel oraz przeor. Ta zaplanowana zasadzka postawi pod znakiem zapytania przyszłość młodej dziedziczki i duchownego.

W poprzednim odcinku ojciec Telmo wyjawił Lucii prawdę o spisku Jimeno Batana i Samuela, którzy liczą na przejęcie jej fortuny. Ksiądz zdradził, że Samuel planuje ożenek tylko dla pieniędzy, a jednocześnie zdobył się na szczere wyznanie miłosne wobec kobiety. W tym samym czasie don Ramon zatroszczył się o Servanda, sprowadzając do niego specjalistę z eksperymentalnym lekiem. Inigo i Fabiana bezskutecznie starali się ostrzec Casildę przed oszustwami matki, choć Maria zaczęła mieć wątpliwości, czy powinna okradać własną córkę. A co wydarzy się tym razem?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

„Akacjowa 38” odcinek 998 - streszczenie

Lucia i Telmo spróbują spędzić spokojne chwile w pustelni, nie podejrzewając, że czyha na nich niebezpieczeństwo. Para padnie ofiarą podstępu, gdy ktoś potajemnie dosypie im środka nasennego do wody. Gdy tylko oboje zasną, zostaną rozebrani i ułożeni obok siebie, aby ich sytuacja wyglądała na intymne spotkanie. Na miejscu niebawem pojawią się Samuel oraz przeor, którzy staną się świadkami gorszącej sceny. W tym samym czasie Servando dostanie nowy lek od lekarza opłacanego przez don Ramona. Maria postawi też kolejne warunki finansowe, przez co Casilda ostatecznie nie podpisze dokumentów o cesji spadku.

„Akacjowa 38” odcinek 998 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

998. odcinek serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany o godzinie 18:40 na antenie TVP1 w piątek, 13 listopada 2026 roku.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska produkcja kostiumowa, która zabiera widzów do Madrytu z początków dwudziestego wieku. Fabuła skupia się na mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie mieszają się losy ludzi z różnych sfer. Każdy z lokatorów żyjących pod tym adresem skrywa własne tajemnice i głęboko skrywane pragnienia. Widzowie w Polsce polubili ten serial za gęstą atmosferę, nagłe zwroty akcji oraz scenariusz pełen emocjonalnych dramatów. Telenowela stała się telewizyjnym przebojem również dzięki przekonującym kreacjom aktorskim. W serialu występują:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
Zamyślona Lucia w białej sukni obok figurki Matki Bożej. O intrydze w serialu Akacjowa 38 przeczytasz w serwisie Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie