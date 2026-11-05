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W poprzednim odcinku ojciec Telmo wyjawił Lucii prawdę o spisku Jimeno Batana i Samuela, którzy liczą na przejęcie jej fortuny. Ksiądz zdradził, że Samuel planuje ożenek tylko dla pieniędzy, a jednocześnie zdobył się na szczere wyznanie miłosne wobec kobiety. W tym samym czasie don Ramon zatroszczył się o Servanda, sprowadzając do niego specjalistę z eksperymentalnym lekiem. Inigo i Fabiana bezskutecznie starali się ostrzec Casildę przed oszustwami matki, choć Maria zaczęła mieć wątpliwości, czy powinna okradać własną córkę. A co wydarzy się tym razem?
„Akacjowa 38” odcinek 998 - streszczenie
Lucia i Telmo spróbują spędzić spokojne chwile w pustelni, nie podejrzewając, że czyha na nich niebezpieczeństwo. Para padnie ofiarą podstępu, gdy ktoś potajemnie dosypie im środka nasennego do wody. Gdy tylko oboje zasną, zostaną rozebrani i ułożeni obok siebie, aby ich sytuacja wyglądała na intymne spotkanie. Na miejscu niebawem pojawią się Samuel oraz przeor, którzy staną się świadkami gorszącej sceny. W tym samym czasie Servando dostanie nowy lek od lekarza opłacanego przez don Ramona. Maria postawi też kolejne warunki finansowe, przez co Casilda ostatecznie nie podpisze dokumentów o cesji spadku.
„Akacjowa 38” odcinek 998 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
998. odcinek serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany o godzinie 18:40 na antenie TVP1 w piątek, 13 listopada 2026 roku.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska produkcja kostiumowa, która zabiera widzów do Madrytu z początków dwudziestego wieku. Fabuła skupia się na mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie mieszają się losy ludzi z różnych sfer. Każdy z lokatorów żyjących pod tym adresem skrywa własne tajemnice i głęboko skrywane pragnienia. Widzowie w Polsce polubili ten serial za gęstą atmosferę, nagłe zwroty akcji oraz scenariusz pełen emocjonalnych dramatów. Telenowela stała się telewizyjnym przebojem również dzięki przekonującym kreacjom aktorskim. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)