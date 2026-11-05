W poprzednim odcinku ojciec Telmo wyjawił Lucii prawdę o spisku Jimeno Batana i Samuela, którzy liczą na przejęcie jej fortuny. Ksiądz zdradził, że Samuel planuje ożenek tylko dla pieniędzy, a jednocześnie zdobył się na szczere wyznanie miłosne wobec kobiety. W tym samym czasie don Ramon zatroszczył się o Servanda, sprowadzając do niego specjalistę z eksperymentalnym lekiem. Inigo i Fabiana bezskutecznie starali się ostrzec Casildę przed oszustwami matki, choć Maria zaczęła mieć wątpliwości, czy powinna okradać własną córkę. A co wydarzy się tym razem?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

„Akacjowa 38” odcinek 998 - streszczenie

Lucia i Telmo spróbują spędzić spokojne chwile w pustelni, nie podejrzewając, że czyha na nich niebezpieczeństwo. Para padnie ofiarą podstępu, gdy ktoś potajemnie dosypie im środka nasennego do wody. Gdy tylko oboje zasną, zostaną rozebrani i ułożeni obok siebie, aby ich sytuacja wyglądała na intymne spotkanie. Na miejscu niebawem pojawią się Samuel oraz przeor, którzy staną się świadkami gorszącej sceny. W tym samym czasie Servando dostanie nowy lek od lekarza opłacanego przez don Ramona. Maria postawi też kolejne warunki finansowe, przez co Casilda ostatecznie nie podpisze dokumentów o cesji spadku.

„Akacjowa 38” odcinek 998 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

998. odcinek serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany o godzinie 18:40 na antenie TVP1 w piątek, 13 listopada 2026 roku.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska produkcja kostiumowa, która zabiera widzów do Madrytu z początków dwudziestego wieku. Fabuła skupia się na mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie mieszają się losy ludzi z różnych sfer. Każdy z lokatorów żyjących pod tym adresem skrywa własne tajemnice i głęboko skrywane pragnienia. Widzowie w Polsce polubili ten serial za gęstą atmosferę, nagłe zwroty akcji oraz scenariusz pełen emocjonalnych dramatów. Telenowela stała się telewizyjnym przebojem również dzięki przekonującym kreacjom aktorskim. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)