W poprzednim odcinku Bożenka wróciła późno do domu po spotkaniu z Tomkiem, co od razu wzbudziło podejrzenia u Miłosza. Heniutka przy śniadaniu usilnie starała się rozładować napiętą atmosferę między małżonkami. Filip chciał przeprosić Irminę za spóźnienie i przyniósł jej róże, jednak ta oddała kwiaty swojej matce. Anna martwiła się o Gucia, ale Witold kategorycznie odmówił zgody na jego powrót do domu po wyjeździe Agaty. W tym czasie Marek dostał pracę w restauracji, natomiast Bolek i Wacek zostali zaproszeni przez rolniczkę Jolantę na jej farmę. Z okazji Święta Niepodległości Judyta i Zbyszek wraz z grupą znajomych złożyli kwiaty pod pomnikiem Paderewskiego. A co wydarzy się tym razem?

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„Klan” odcinek 4775 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Judyta będzie wracać myślami do uroczystości pod pomnikiem Paderewskiego, gdy nagle w domu zjawi się Rutka. Mężczyzna zapewni, że czuje się już dobrze i chce od razu jechać do biura, lecz Leszek szybko ostudzi jego zapał, ujawniając prawdę o tym, jak pacjent opuścił klinikę. Pawełek uzna, że oferta dziadka Jaromira to życiowa okazja dla Zosi i spróbuje przekonać do tego pomysłu rodziców. Chłopak poprosi nawet o opinię Tolę, by zyskać dodatkowy argument w dyskusji. Z kolei Gustaw wpadnie w przygnębienie, bo Agatka przestanie odbierać od niego telefony, co utwierdzi go w przekonaniu, że został porzucony. Największe emocje czekają nas jednak w gabinecie Bożeny, gdzie Miłosz podejmie próbę ratowania ich małżeństwa, ale w tym samym momencie w drzwiach pojawi się Tomek.

„Klan” odcinek 4775 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 4775. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w piątek, 13 listopada 2026 roku. Losy bohaterów będzie można śledzić o godzinie 18:05 na antenie stacji TVP1.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to najdłużej emitowana polska telenowela, skupiająca się na losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów i ich przyjaciół. Widzowie od lat śledzą codzienne dylematy bohaterów, od małżeńskich kryzysów po zawodowe wyzwania. Fabuła pokazuje, jak trudne decyzje i upływający czas kształtują relacje między bliskimi sobie ludźmi. Oprócz głównych członków rodu, ważną rolę odgrywają tu także sąsiedzi i współpracownicy. To bliska wielu Polakom historia, która na stałe wpisała się w krajobraz telewizyjny. W obsadzie serialu występują:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)