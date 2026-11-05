W poprzednim odcinku Baran zaangażował w śledztwo Czarną oraz Ibrahima, co pozwoliło mu upewnić się, że Aynur została wrobiona. Po analizie dowodów i docenieniu bezstronności Sinana, przywrócił go na stanowisko prokuratora. W tym czasie Poyraz bez skutku próbował dopaść Atakana, a porywacze udaremnili Nanie próbę ucieczki i nadal próbowali ją złamać. Aynur trafiła za kratki, gdzie od razu wdała się w konflikt z inną więźniarką, Naciye. Czego teraz się spodziewać?

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„Dziedzictwo” odcinek 1070 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Poyraz zacznie analizować każdy ruch Atakana, wykorzystując informacje zdobyte od Pelin. Sinan wróci do służby i wspólnie z prokuratorem Baranem spróbuje udowodnić niewinność Aynur. Sytuacja uwięzionej kobiety skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy w celi zostanie zaatakowana przez inną więźniarkę. Tymczasem Poyraz namierzy magazyn, w którym może być więziona Nana. Mężczyzna natychmiast uda się na miejsce, nie mając pojęcia, że Atakan zastawił na niego pułapkę.

„Dziedzictwo” odcinek 1070 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 1070. odcinek serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany o godz. 16:00 na antenie TVP1 w piątek, 13 listopada 2026 r.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to popularna turecka produkcja skupiająca się na losach Nany, Poyraza oraz małego Yusufa. Ich historia pełna jest rodzinnych tajemnic, bolesnych manipulacji i trudnych wyborach między lojalnością a szansą na szczęście. Widzowie śledzą losy bohaterów, w których sensacyjne zwroty akcji przeplatają się z osobistymi dramatami i sekretami z przeszłości. To opowieść o próbie budowania zaufania w otoczeniu pełnym zazdrości i ciągłego zagrożenia. Istotną rolę odgrywają tu również postacie drugoplanowe, które wprowadzają do serialu wyjątkowy klimat. W serialu występują:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar