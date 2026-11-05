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W poprzednim odcinku Ewa dopilnowała wszystkich szczegółów przed maturą Romeo, wspierając go przed ważnym egzaminem z języka polskiego. Mirek również przystąpił do matury, pisząc ją po raz drugi pod czujnym okiem ojca oraz siostry, a po wyjściu z sali poznał Kacpra, nowego partnera Luizy. Mirek był w szoku, gdy wyszło na jaw, że nowy partner Luizy w ogóle nie interesuje się sportem. Jednocześnie Gabrysia denerwowała się pierwszą mammografią i martwiła się o Szczepana, którego praca dla Wilka znów mogła ściągnąć na niego kłopoty. Hubert odwiedził w szpitalu Lucynę i opowiedział jej o Adamie, co doprowadziło do gwałtownej konfrontacji z Wilkiem, wściekłym z powodu oddania przez matkę udziałów w domu na Zacisznej. Czego teraz się spodziewać?
„Barwy szczęścia” odcinek 3440 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Weronika oraz Kris zorganizują spotkanie z potencjalnymi reklamodawcami, które zostanie niespodziewanie zakłócone przez pojawienie się Kornela. Broda zdecyduje się śledzić proces Walczewskiej i Rawiczów, zostawiając Anię w restobarze, by osobiście poznać finał sprawy sądowej. Na sali sądowej Cezary usłyszy wyrok trzech lat więzienia i dowie się, że ma przyrodniego brata. W tym samym czasie Ksawery, ukrywając problemy z ADHD, zniszczy telefon koleżanki. Chłopiec posunie się do tego złośliwego żartu, by nikt nie zauważył jego trudności.
„Barwy szczęścia” odcinek 3440 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 3440. odcinka serialu „Barwy szczęścia” odbędzie się o godzinie 20:05 na antenie TVP2 w piątek, 13 listopada 2026 roku.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to polska produkcja obyczajowa emitowana od 2007 roku, która przedstawia losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Widzowie śledzą losy rodzin i sąsiadów, którzy na co dzień mierzą się z problemami, tajemnicami i zawodowymi kryzysami. Serial dotyka ważnych spraw społecznych i uczuciowych, pokazując życie bohaterów w każdym wieku. Autentyczne emocje i codzienne sytuacje sprawiają, że historie mieszkańców Zacisznej od lat przyciągają przed ekrany. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
- Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
- Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
- Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)