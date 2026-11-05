W poprzednim odcinku Ewa dopilnowała wszystkich szczegółów przed maturą Romeo, wspierając go przed ważnym egzaminem z języka polskiego. Mirek również przystąpił do matury, pisząc ją po raz drugi pod czujnym okiem ojca oraz siostry, a po wyjściu z sali poznał Kacpra, nowego partnera Luizy. Mirek był w szoku, gdy wyszło na jaw, że nowy partner Luizy w ogóle nie interesuje się sportem. Jednocześnie Gabrysia denerwowała się pierwszą mammografią i martwiła się o Szczepana, którego praca dla Wilka znów mogła ściągnąć na niego kłopoty. Hubert odwiedził w szpitalu Lucynę i opowiedział jej o Adamie, co doprowadziło do gwałtownej konfrontacji z Wilkiem, wściekłym z powodu oddania przez matkę udziałów w domu na Zacisznej. Czego teraz się spodziewać?

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci

„Barwy szczęścia” odcinek 3440 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Weronika oraz Kris zorganizują spotkanie z potencjalnymi reklamodawcami, które zostanie niespodziewanie zakłócone przez pojawienie się Kornela. Broda zdecyduje się śledzić proces Walczewskiej i Rawiczów, zostawiając Anię w restobarze, by osobiście poznać finał sprawy sądowej. Na sali sądowej Cezary usłyszy wyrok trzech lat więzienia i dowie się, że ma przyrodniego brata. W tym samym czasie Ksawery, ukrywając problemy z ADHD, zniszczy telefon koleżanki. Chłopiec posunie się do tego złośliwego żartu, by nikt nie zauważył jego trudności.

„Barwy szczęścia” odcinek 3440 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 3440. odcinka serialu „Barwy szczęścia” odbędzie się o godzinie 20:05 na antenie TVP2 w piątek, 13 listopada 2026 roku.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to polska produkcja obyczajowa emitowana od 2007 roku, która przedstawia losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Widzowie śledzą losy rodzin i sąsiadów, którzy na co dzień mierzą się z problemami, tajemnicami i zawodowymi kryzysami. Serial dotyka ważnych spraw społecznych i uczuciowych, pokazując życie bohaterów w każdym wieku. Autentyczne emocje i codzienne sytuacje sprawiają, że historie mieszkańców Zacisznej od lat przyciągają przed ekrany. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)