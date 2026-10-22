W poprzednim odcinku Poyraz odkrył, że Cennet zastawiła rodzinny dom. Pieniądze przeznaczone na spłatę długu zniknęły, a rodzinie zaczęła grozić eksmisja. Atakan wykorzystał sytuację i zaoferował pomoc w zamian za Pelin, ale Poyraz odrzucił jego warunek. Isil oskarżyła Sinana o wykorzystywanie stanowiska do ochrony Aynur. Po jej donosie Sinan został odsunięty od obowiązków prokuratora.

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„Dziedzictwo” odcinek 1061 - streszczenie

Wyjdzie na jaw, że za kradzieżą pieniędzy ze sprzedaży działki Cennet stoi Pelin. To ona ukradła pieniądze, bo chce uzależnić od siebie całą rodzinę. Nana w ostatniej chwili powstrzyma zdesperowaną Cennet przed podpisaniem weksli u lichwiarza. Baran stanowczo zakaże Czarnej i Ibrahimowi dalszego angażowania się w sprawę Aynur. Ludzie Giraya pojawią się w domu Aynur pod pretekstem dezynsekcji i podłożą tam nóż, którym zamordowano Ezgi. Isil obwini Aynur o zrujnowanie kariery oraz reputacji swojego syna.

„Dziedzictwo” odcinek 1061 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1061. odcinek „Dziedzictwa” TVP1 wyemituje w piątek, 30 października 2026 roku. Początek emisji o godz. 16:00. W tym odcinku wyjdzie na jaw, kto stoi za kradzieżą pieniędzy Cennet. Aynur również znajdzie się w poważnych tarapatach.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. Głównymi bohaterami są Nana, Poyraz i Yusuf, których relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość oraz kolejne zagrożenia. Obok trudnych rozmów i pojednań pojawiają się oskarżenia, manipulacje i sekrety z przeszłości. Bohaterowie często muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne są też codzienne sprawy w domu oraz relacje innych bohaterów. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar