W poprzednim odcinku Cruz miała coraz bardziej dość niezapowiedzianych i przeciągających się wizyt Julii oraz Pelaya. Pelayo otwarcie zagroził, że jeśli Cruz nie dotrzyma dawnej umowy, wyjawi wszystko Catalinie. Ricardo, zaniepokojony zachowaniem Rómula, wypytywał przyjaciela, co ten przed nim ukrywa. Maria namawiała Janę, by jeszcze przed ślubem powiedziała Manuelowi prawdę o swojej przeszłości. W tym samym czasie Santos dostał polecenie, by szkolić Marcela. Co wydarzy się dalej?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 510 - streszczenie

Santos zacznie szkolić Marcela, ale szybko zauważy, że chłopak nie przykłada się do nauki. Catalina nadal wierzy, że z pomocą ojca odzyska rodzinny interes. Alonso zażąda jednak od Lorenza szczegółowego raportu z działalności firmy. Matka Very ucieknie się do podstępu, by wreszcie nawiązać kontakt z córką. Jana i Manuel spotkają się z księdzem, aby ustalić szczegóły ślubu. Dziewczyna dostanie też od narzeczonego wyjątkowy prezent. Cruz będzie faworyzować Teresę, doprowadzając Petrę do wściekłości.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 510 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

510. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 30 października 2026 roku na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Tego dnia w pałacu znów zrobi się nerwowo. Cruz i Petra znajdą się po przeciwnych stronach konfliktu.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana Expósito trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, bo chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Wszystko komplikuje jednak jej uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a ważną rolę odgrywają romanse, zemsta oraz rodzinne sekrety. W obsadzie są m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Marga Martínez jako Petra Arcos