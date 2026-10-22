W poprzednim odcinku zrozpaczona Lucia nadal przebywała na strychu, gdzie odwiedził ją ojciec Telmo. Duchowny ponownie ostrzegł ją przed Samuelem i zapewnił, że stoi po jej stronie. Powiedział też Lucii, że widział Samuela z lichwiarzem Jimenem Batanem. Tymczasem wszyscy chcieli wziąć udział w przedstawieniu Leonor, ale Ramon stanowczo zabronił tego Trini. Uznał, że jej udział mógłby zaszkodzić jego interesom. Casilda za pierwsze pieniądze otrzymane od Rosiny kupiła prezenty dla wszystkich, a Marii dała zwitek banknotów. Fabiana przyglądała się temu podejrzliwie. Co tym razem wydarzy się przy Akacjowej 38?

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„Akacjowa 38” odcinek 989 - streszczenie

Flora będzie marzyć o roli w sztuce przygotowywanej przez Leonor. Podczas przesłuchania najlepiej wypadnie jednak El Pena, choć wcale nie będzie chciał pojawiać się na scenie. Rosina wybierze się z Casildą na zakupy, czym zirytuje Marię, matkę dziewczyny. Między Rosiną a Marią zacznie narastać rywalizacja o względy Casildy. Ksiądz Telmo spotka się z lichwiarzem, z którym wcześniej widziano Samuela. Usłyszy od niego, że Samuel nigdy nie zawróci z obranej drogi, bo nie przestrzega żadnych zasad moralnych.

„Akacjowa 38” odcinek 989 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

989. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w piątek, 30 października 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. Wtedy poznamy dalsze losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Mieszkańcy kamienicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy splatają się z historiami mieszczańskich rodzin. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. Nie brakuje tu dramatów, romansów i tragedii. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela