"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 989

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-22 7:30

W 989 odcinku „Akacjowej 38” Telmo spotka się z lichwiarzem, który nie będzie miał dla niego dobrych wiadomości o Samuelu. Duchowny usłyszy słowa, które tylko utwierdzą go w obawach. Tymczasem wokół Casildy zrobi się nerwowo, bo Rosina i Maria zaczną walczyć o jej względy. Flora również nie porzuci marzeń o występie w sztuce Leonor.

W poprzednim odcinku zrozpaczona Lucia nadal przebywała na strychu, gdzie odwiedził ją ojciec Telmo. Duchowny ponownie ostrzegł ją przed Samuelem i zapewnił, że stoi po jej stronie. Powiedział też Lucii, że widział Samuela z lichwiarzem Jimenem Batanem. Tymczasem wszyscy chcieli wziąć udział w przedstawieniu Leonor, ale Ramon stanowczo zabronił tego Trini. Uznał, że jej udział mógłby zaszkodzić jego interesom. Casilda za pierwsze pieniądze otrzymane od Rosiny kupiła prezenty dla wszystkich, a Marii dała zwitek banknotów. Fabiana przyglądała się temu podejrzliwie. Co tym razem wydarzy się przy Akacjowej 38?

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„Akacjowa 38” odcinek 989 - streszczenie

Flora będzie marzyć o roli w sztuce przygotowywanej przez Leonor. Podczas przesłuchania najlepiej wypadnie jednak El Pena, choć wcale nie będzie chciał pojawiać się na scenie. Rosina wybierze się z Casildą na zakupy, czym zirytuje Marię, matkę dziewczyny. Między Rosiną a Marią zacznie narastać rywalizacja o względy Casildy. Ksiądz Telmo spotka się z lichwiarzem, z którym wcześniej widziano Samuela. Usłyszy od niego, że Samuel nigdy nie zawróci z obranej drogi, bo nie przestrzega żadnych zasad moralnych.

„Akacjowa 38” odcinek 989 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

989. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w piątek, 30 października 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. Wtedy poznamy dalsze losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Mieszkańcy kamienicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy splatają się z historiami mieszczańskich rodzin. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. Nie brakuje tu dramatów, romansów i tragedii. W obsadzie znaleźli się m.in.:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Uśmiechnięta Rosina i rozmawiająca Maria z serialu Akacjowa 38. O rywalizacji kobiet przeczytasz na Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie