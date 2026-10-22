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W poprzednim odcinku zrozpaczona Lucia nadal przebywała na strychu, gdzie odwiedził ją ojciec Telmo. Duchowny ponownie ostrzegł ją przed Samuelem i zapewnił, że stoi po jej stronie. Powiedział też Lucii, że widział Samuela z lichwiarzem Jimenem Batanem. Tymczasem wszyscy chcieli wziąć udział w przedstawieniu Leonor, ale Ramon stanowczo zabronił tego Trini. Uznał, że jej udział mógłby zaszkodzić jego interesom. Casilda za pierwsze pieniądze otrzymane od Rosiny kupiła prezenty dla wszystkich, a Marii dała zwitek banknotów. Fabiana przyglądała się temu podejrzliwie. Co tym razem wydarzy się przy Akacjowej 38?
„Akacjowa 38” odcinek 989 - streszczenie
Flora będzie marzyć o roli w sztuce przygotowywanej przez Leonor. Podczas przesłuchania najlepiej wypadnie jednak El Pena, choć wcale nie będzie chciał pojawiać się na scenie. Rosina wybierze się z Casildą na zakupy, czym zirytuje Marię, matkę dziewczyny. Między Rosiną a Marią zacznie narastać rywalizacja o względy Casildy. Ksiądz Telmo spotka się z lichwiarzem, z którym wcześniej widziano Samuela. Usłyszy od niego, że Samuel nigdy nie zawróci z obranej drogi, bo nie przestrzega żadnych zasad moralnych.
„Akacjowa 38” odcinek 989 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
989. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w piątek, 30 października 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. Wtedy poznamy dalsze losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Mieszkańcy kamienicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy splatają się z historiami mieszczańskich rodzin. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. Nie brakuje tu dramatów, romansów i tragedii. W obsadzie znaleźli się m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela