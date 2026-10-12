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W poprzednim odcinku Füsun spotkała się z Beyzą. Sila ukradkiem zrobiła im zdjęcia, a potem podrzuciła je Cihanowi. Derya pomagała w przygotowaniach do otwarcia salonu, ale tak naprawdę realizowała swój diabelski plan. Cihan postanowił zakopać topór wojenny i pogodził się z Enginem. Co wydarzy się tym razem?
„Panna młoda” odcinek 228 - streszczenie
Beyza namówi Cihana, by odnowili małżeńską przysięgę. Kobieta będzie chciała, by spróbowali jeszcze raz poukładać swoje relacje. W tym samym czasie dojdzie do tragedii, bo umrze pan Ihsan. Gdy Beyza wróci do rezydencji, zastanie tam atmosferę pełną plotek. Cihan spotka się z Fusun.
„Panna młoda” odcinek 228 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
228. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie stacji.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, sierocie, która od najmłodszych lat musi radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder widzi w Hançer idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Z czasem między Hançer i Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder planowała odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin