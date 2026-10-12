W poprzednim odcinku Füsun spotkała się z Beyzą. Sila ukradkiem zrobiła im zdjęcia, a potem podrzuciła je Cihanowi. Derya pomagała w przygotowaniach do otwarcia salonu, ale tak naprawdę realizowała swój diabelski plan. Cihan postanowił zakopać topór wojenny i pogodził się z Enginem. Co wydarzy się tym razem?

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„Panna młoda” odcinek 228 - streszczenie

Beyza namówi Cihana, by odnowili małżeńską przysięgę. Kobieta będzie chciała, by spróbowali jeszcze raz poukładać swoje relacje. W tym samym czasie dojdzie do tragedii, bo umrze pan Ihsan. Gdy Beyza wróci do rezydencji, zastanie tam atmosferę pełną plotek. Cihan spotka się z Fusun.

„Panna młoda” odcinek 228 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

228. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie stacji.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, sierocie, która od najmłodszych lat musi radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder widzi w Hançer idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Z czasem między Hançer i Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder planowała odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin