W poprzednim odcinku Cihan nie pojawił się na oświadczynach, przez co wszyscy zaczęli przerzucać winę na innych. Beyza straciła panowanie nad sobą i wpadła w szał. Cihan wiedział, jakie konsekwencje może mieć jego zniknięcie, więc poprosił Ertugrula o radę i szukał wyjścia z sytuacji. Melih zmagał się z coraz większymi rozterkami. Co wydarzy się tym razem?

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„Panna młoda” odcinek 227 - streszczenie

Füsun spotka się z Beyzą, a Sila ukradkiem zrobi im zdjęcia. Później podrzuci je Cihanowi. Derya pomoże przygotować potrawy na otwarcie salonu, ale za tą pozorną pomocą kryje się jej diabelski plan. Cihan postanowi zakopać topór wojenny i pogodzi się z Enginem.

„Panna młoda” odcinek 227 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

227. odcinek serialu „Panna młoda” będzie można obejrzeć 19 października 2026 roku na antenie TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 17:20. Tego dnia Cihan otrzyma zdjęcia Füsun i Beyzy. Derya będzie tymczasem realizować własny plan.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, osieroconej dziewczynie, która opiekuje się chorym bratem. Aby pokryć koszty jego leczenia, zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny. Po przeprowadzce do jego rezydencji odkrywa, że mieszka tam również Beyza, była żona Cihana. Mukadder początkowo planuje odesłać Hançer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się miłość. Cihan jest gotów stanąć po stronie ukochanej mimo sprzeciwu otoczenia. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin