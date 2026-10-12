W poprzednim odcinku Rutka próbował wcześnie rano wymknąć się do biura, ale żona przyłapała go i zażądała wyjaśnień. Igor wyznał Leszkowi, że towarzystwo Judyty wcale mu nie odpowiada. Sama Judyta zwierzyła się córce, że dręczą ją wyrzuty sumienia. Pół roku przed śmiercią ojca zostawiła go i wyjechała do Warszawy. Bolek i Heniutka byli przekonani, że między Bożenką a Miłoszem układa się coraz lepiej, a Heniutka powiedziała o tym Grażynce. Tymczasem Tomek zaczepił Bożenkę i stwierdził, że nie wygląda na szczęśliwą, choć znów mieszka z mężem. Bożenka nie zaprzeczyła. Jerzy i jego wspólnicy dostali pismo w sprawie rozpoczęcia budowy bez wymaganych formalności. Czop uznał, że ktoś musiał złożyć donos. Agnieszka martwiła się o Zosię i chciała, by reprezentował ją Bruno, lecz Zosia zapewniła, że poradzi sobie sama. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4758 - streszczenie

Bożenka pomoże teściowej przygotować wypieki do kawiarni. Heniutkę mocno rozboli ręka, dlatego Bolek będzie namawiał ją, by ustaliła termin zabiegu. Kobieta zacznie się jednak martwić, kto zajmie się lokalem podczas jej nieobecności. Bożenka wyzna Kamili, że zgodziła się spotkać z Tomkiem. W biurze Jerzego rozpęta się kłótnia. Antek uzna, że Czop powinien zostać zwolniony. Surmaczowa pójdzie do urzędu w sprawie nowego lokalu dla fundacji, a Ilona postanowi wybrać się z nią razem z Teosiem. Agnieszka wciąż bezskutecznie będzie przekonywać Zosię, by skorzystała z pomocy prawnika. Sylwia przygotuje kuchnię na kontrolę sanepidu. Tola i Paweł będą chcieli wynająć wspólne mieszkanie.

„Klan” odcinek 4758 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4758 odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku, w TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:05. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w programie stacji.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP1. Opowiada o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i osobach blisko związanych z jej życiem. Bohaterowie mierzą się z problemami w małżeństwach, nowymi związkami, rozstaniami, chorobami i kłopotami w pracy. Ważną rolę odgrywają też codzienne decyzje, które z czasem wpływają na relacje między bliskimi. Oprócz Lubiczów istotni są ich partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz