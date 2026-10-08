"Panna młoda": streszczenie odcinka 225

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-08 8:50

W 225. odcinku „Panny młodej” Hancer zrobi coś, czego Cihan zupełnie się po niej nie spodziewał. Dziewczyna spełni żądanie Beyzy, choć jej decyzja wywoła niemałe zamieszanie. Sinem będzie chciała powstrzymać Hancer przed udziałem w całej sprawie. Tymczasem Sila rozpocznie własną grę z kobietą z przeszłości Beyzy.

W poprzednim odcinku Mukadder nakłoniła Hancer, by poszła do Beyzy. Beyza przedstawiła jej swój podstępny plan, a Cihan wpadł we wściekłość. Melih ostrzegł Hancer, że powinna przede wszystkim myśleć o dziecku i nie dać się wciągnąć w cudze intrygi. Mukadder z kolei umiejętnie manipulowała Cihanem. Sytuacja w domu robi się coraz bardziej napięta.

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„Panna młoda” odcinek 225 - streszczenie

Cihan nie kryje zaskoczenia, gdy Hancer bez sprzeciwu spełnia żądanie Beyzy. W domu trwają już gorączkowe przygotowania do zaręczyn. Sinem przekonuje Meliha, by odwiódł Hancer od udziału w tym przedstawieniu. Sila zastawia pułapkę na „specjalistkę”, z którą Beyzę kiedyś łączyły podejrzane kontakty.

„Panna młoda” odcinek 225 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

225. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w piątek, 16 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. Informacji o powtórkach i ewentualnych zmianach w programie warto szukać w ramówce stacji.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona Beyza. Z czasem układ między małżonkami przeradza się w uczucie, choć Mukadder ma wobec Hancer własne plany. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Kobieta o długich brązowych włosach patrzy z niepokojem w bok. O losach bohaterów serialu Panna młoda przeczytasz w Eska.
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