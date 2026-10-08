W poprzednim odcinku Mukadder nakłoniła Hancer, by poszła do Beyzy. Beyza przedstawiła jej swój podstępny plan, a Cihan wpadł we wściekłość. Melih ostrzegł Hancer, że powinna przede wszystkim myśleć o dziecku i nie dać się wciągnąć w cudze intrygi. Mukadder z kolei umiejętnie manipulowała Cihanem. Sytuacja w domu robi się coraz bardziej napięta.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Panna młoda” odcinek 225 - streszczenie

Cihan nie kryje zaskoczenia, gdy Hancer bez sprzeciwu spełnia żądanie Beyzy. W domu trwają już gorączkowe przygotowania do zaręczyn. Sinem przekonuje Meliha, by odwiódł Hancer od udziału w tym przedstawieniu. Sila zastawia pułapkę na „specjalistkę”, z którą Beyzę kiedyś łączyły podejrzane kontakty.

„Panna młoda” odcinek 225 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

225. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w piątek, 16 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. Informacji o powtórkach i ewentualnych zmianach w programie warto szukać w ramówce stacji.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona Beyza. Z czasem układ między małżonkami przeradza się w uczucie, choć Mukadder ma wobec Hancer własne plany. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin