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W poprzednim odcinku Mukadder nakłoniła Hancer, by poszła do Beyzy. Beyza przedstawiła jej swój podstępny plan, a Cihan wpadł we wściekłość. Melih ostrzegł Hancer, że powinna przede wszystkim myśleć o dziecku i nie dać się wciągnąć w cudze intrygi. Mukadder z kolei umiejętnie manipulowała Cihanem. Sytuacja w domu robi się coraz bardziej napięta.
„Panna młoda” odcinek 225 - streszczenie
Cihan nie kryje zaskoczenia, gdy Hancer bez sprzeciwu spełnia żądanie Beyzy. W domu trwają już gorączkowe przygotowania do zaręczyn. Sinem przekonuje Meliha, by odwiódł Hancer od udziału w tym przedstawieniu. Sila zastawia pułapkę na „specjalistkę”, z którą Beyzę kiedyś łączyły podejrzane kontakty.
„Panna młoda” odcinek 225 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
225. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w piątek, 16 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. Informacji o powtórkach i ewentualnych zmianach w programie warto szukać w ramówce stacji.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona Beyza. Z czasem układ między małżonkami przeradza się w uczucie, choć Mukadder ma wobec Hancer własne plany. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin