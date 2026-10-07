W poprzednim odcinku Cihan powiedział matce, że chce się rozwieść. Jednocześnie pogodził się z Enginem. Sila znalazła dowód obciążający Beyzę, a Mukadder postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i przekupić Beyzę, by uciszyć całą sprawę. Melih i Sinem coraz lepiej się dogadywali. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 224 - streszczenie

Mukadder nakłoni Hancer, by poszła do Beyzy. Podczas spotkania Beyza przedstawi jej swój podstępny plan. Gdy Cihan się o nim dowie, wpadnie w złość i nie będzie krył oburzenia. Melih ostrzeże Hancer, że powinna przede wszystkim myśleć o dziecku i nie dać się wciągnąć w cudze intrygi. Tymczasem Mukadder po raz kolejny spróbuje zmanipulować Cihana.

„Panna młoda” odcinek 224 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

224. odcinek serialu „Panna młoda” TVP2 wyemituje 15 października 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. To właśnie wtedy widzowie poznają dalsze losy Hancer i Cihana. Warto sprawdzić program stacji tuż przed emisją.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, jednak między Hancer a Cihanem rodzi się uczucie. Cihan jest gotów zrobić wszystko dla ukochanej. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin