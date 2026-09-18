"Panna młoda": streszczenie odcinka 208

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-18 9:01

W 208. odcinku „Panny młodej” Cihan nie zamierza już dłużej milczeć w sprawie Beyzy. Jego decyzja szybko stawia ją i Nusreta w bardzo trudnej sytuacji. Tymczasem Hancer ma dla domowników ważne informacje dotyczące Yoncy.

W poprzednim odcinku Yonca zniknęła bez śladu razem z dzieckiem. Cihan zaczął podejrzewać Beyzę o udział w porwaniu, a Mukadder oskarżyła Nusreta. Sprawą zajęła się policja, która rozpoczęła dochodzenie. Hancer szybko połączyła fakty i domyśliła się, kto stoi za zniknięciem Yoncy. Tym razem napięcie w rezydencji jeszcze wzrośnie.

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„Panna młoda” odcinek 208 - streszczenie

Hancer podzieli się z domownikami wszystkim, czego dowie się o Yoncy. Nusret będzie próbował opanować emocje spiskowców, ale sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Cihan złoży formalną skargę na Beyzę. Wkrótce potem Beyza i Nusret zostaną zatrzymani i trafią do aresztu. Po tych wydarzeniach Cihan szczerze porozmawia z Hancer.

„Panna młoda” odcinek 208 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

208. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w sobotę, 26 września 2026 roku. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, osieroconej dziewczynie opiekującej się chorym bratem. Aby opłacić jego leczenie, zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny. Gdy przeprowadza się do jego rezydencji, odkrywa, że mieszka tam również była żona Cihana, Beyza. Mukadder planuje odesłać Hancer po narodzinach wnuka, ale między nią a Cihanem rodzi się uczucie. Dla ukochanej Cihan jest gotów rzucić wyzwanie całemu światu. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Leżąca Hancer z zamkniętymi oczami i rozrzuconymi ciemnymi włosami. O losach bohaterów serialu przeczytasz na Eska.
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Panna młoda turecki serial
panna młoda