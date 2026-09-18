W poprzednim odcinku Yonca zniknęła bez śladu razem z dzieckiem. Cihan zaczął podejrzewać Beyzę o udział w porwaniu, a Mukadder oskarżyła Nusreta. Sprawą zajęła się policja, która rozpoczęła dochodzenie. Hancer szybko połączyła fakty i domyśliła się, kto stoi za zniknięciem Yoncy. Tym razem napięcie w rezydencji jeszcze wzrośnie.

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„Panna młoda” odcinek 208 - streszczenie

Hancer podzieli się z domownikami wszystkim, czego dowie się o Yoncy. Nusret będzie próbował opanować emocje spiskowców, ale sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Cihan złoży formalną skargę na Beyzę. Wkrótce potem Beyza i Nusret zostaną zatrzymani i trafią do aresztu. Po tych wydarzeniach Cihan szczerze porozmawia z Hancer.

„Panna młoda” odcinek 208 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

208. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w sobotę, 26 września 2026 roku. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, osieroconej dziewczynie opiekującej się chorym bratem. Aby opłacić jego leczenie, zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny. Gdy przeprowadza się do jego rezydencji, odkrywa, że mieszka tam również była żona Cihana, Beyza. Mukadder planuje odesłać Hancer po narodzinach wnuka, ale między nią a Cihanem rodzi się uczucie. Dla ukochanej Cihan jest gotów rzucić wyzwanie całemu światu. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin