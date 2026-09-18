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W poprzednim odcinku Yonca zniknęła bez śladu razem z dzieckiem. Cihan zaczął podejrzewać Beyzę o udział w porwaniu, a Mukadder oskarżyła Nusreta. Sprawą zajęła się policja, która rozpoczęła dochodzenie. Hancer szybko połączyła fakty i domyśliła się, kto stoi za zniknięciem Yoncy. Tym razem napięcie w rezydencji jeszcze wzrośnie.
„Panna młoda” odcinek 208 - streszczenie
Hancer podzieli się z domownikami wszystkim, czego dowie się o Yoncy. Nusret będzie próbował opanować emocje spiskowców, ale sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Cihan złoży formalną skargę na Beyzę. Wkrótce potem Beyza i Nusret zostaną zatrzymani i trafią do aresztu. Po tych wydarzeniach Cihan szczerze porozmawia z Hancer.
„Panna młoda” odcinek 208 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
208. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w sobotę, 26 września 2026 roku. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, osieroconej dziewczynie opiekującej się chorym bratem. Aby opłacić jego leczenie, zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny. Gdy przeprowadza się do jego rezydencji, odkrywa, że mieszka tam również była żona Cihana, Beyza. Mukadder planuje odesłać Hancer po narodzinach wnuka, ale między nią a Cihanem rodzi się uczucie. Dla ukochanej Cihan jest gotów rzucić wyzwanie całemu światu. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin