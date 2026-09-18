W poprzednim odcinku Aynur próbowała zdobyć dowody przeciwko Ezgi, lecz odkryła, że podejrzane wiadomości zniknęły z jej telefonu. Semih chciał odwrócić uwagę Poyraza od siebie, dlatego postanowił skierować jego podejrzenia na Merta. Wykorzystał sekret Merta, przechwycił wiadomości od Poyraza i zaczął knuć intrygę, by przedstawić go jako zdrajcę. Czy jego plan się powiedzie?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Dziedzictwo” odcinek 1037 - streszczenie

Czarna podpowie Aynur, jak zdobyć dowody na to, że Ezgi okłamała Sinana. Isil i Ezgi zorientują się, że Aynur im nie ufa, więc zrobią wszystko, by zatrzeć ślady. Semih zastawi pułapkę na Merta, a jego plan częściowo zadziała, bo Poyraz zacznie podejrzewać mężczyznę. Nazli będzie zmagała się z problemami finansowymi. Tymczasem Isil zatrudni nową opiekunkę, a Aynur nie ukryje rozpaczy.

„Dziedzictwo” odcinek 1037 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1037. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany 25 września 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Aynur będzie szukała sposobu, by zdobyć dowody przeciwko Ezgi. Isil i Ezgi zrobią jednak wiele, żeby ukryć prawdę.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość oraz kolejne zagrożenia. W ich życiu nie brakuje oskarżeń, manipulacji i sekretów z przeszłości. Bohaterowie często muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Obok trudnych spraw pojawiają się też codzienne sytuacje i poboczne relacje, które wnoszą do historii nieco lżejszy ton. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar