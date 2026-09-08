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W poprzednim odcinku Engin i Sila szykowali się do wspólnej kolacji. W altanie zbierali się kolejni zaproszeni goście, a napięcie było wyczuwalne od pierwszych chwil. Gdy wszyscy zasiedli do stołu, rozmowy szybko przerodziły się w konflikty i drobne rozgrywki. Co wydarzy się tym razem?
„Panna młoda” odcinek 199 - streszczenie
Yonca rozpocznie realizację swojej zemsty i krok po kroku wcieli w życie przygotowany plan. Kolacja u Hançer i Meliha miała przebiec spokojnie, ale szybko przybierze nieoczekiwany obrót. Cihan zaproponuje dziwną grę, która ujawni ukryte intencje uczestników spotkania. Nie zabraknie kolejnych spięć. Beyza zacznie szantażować Gülsüm i zmusi ją do uległości.
„Panna młoda” odcinek 199 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
199. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany 16 września 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. Tego dnia losy Hançer, Cihana i pozostałych bohaterów znów się skomplikują.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, sierocie, która od najmłodszych lat musiała sama radzić sobie z życiowymi problemami. Opiekuje się chorym bratem i zgadza na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder widzi w Hançer idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam także jego była żona, Beyza. Mukadder zamierza odesłać Hançer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się miłość. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin