W poprzednim odcinku Engin i Sila szykowali się do wspólnej kolacji. W altanie zbierali się kolejni zaproszeni goście, a napięcie było wyczuwalne od pierwszych chwil. Gdy wszyscy zasiedli do stołu, rozmowy szybko przerodziły się w konflikty i drobne rozgrywki. Co wydarzy się tym razem?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Panna młoda” odcinek 199 - streszczenie

Yonca rozpocznie realizację swojej zemsty i krok po kroku wcieli w życie przygotowany plan. Kolacja u Hançer i Meliha miała przebiec spokojnie, ale szybko przybierze nieoczekiwany obrót. Cihan zaproponuje dziwną grę, która ujawni ukryte intencje uczestników spotkania. Nie zabraknie kolejnych spięć. Beyza zacznie szantażować Gülsüm i zmusi ją do uległości.

„Panna młoda” odcinek 199 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

199. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany 16 września 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. Tego dnia losy Hançer, Cihana i pozostałych bohaterów znów się skomplikują.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, sierocie, która od najmłodszych lat musiała sama radzić sobie z życiowymi problemami. Opiekuje się chorym bratem i zgadza na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder widzi w Hançer idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam także jego była żona, Beyza. Mukadder zamierza odesłać Hançer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się miłość. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin