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W poprzednim odcinku Gregorio odkrył oszustwo związane ze śmiercią Píi. Vera postanowiła wreszcie przeciwstawić się Santosowi i nie ulegać jego naciskom. W sanatorium doszło do bójki, po której Martinę oskarżono o zaatakowanie Juany. Ayala niespodziewanie oświadczył się Margaricie, a Ricardo zadeklarował, że wesprze Virtudes finansowo w walce o odzyskanie syna.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 478 - streszczenie
Catalina i Adriano spędzą wieczór na romantycznej kolacji. Rómulo w tajemnicy przygotuje wyjazd Jany i Maríi. W sanatorium Martina bezskutecznie będzie próbowała przekonać lekarza, że to ona padła ofiarą ataku. María Antonia zwierzy się Lorenzowi, że Alonso ją pocałował. W tym samym czasie Manuel i Curro wrócą z wojny.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 478 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
478. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 16 września 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. W tym odcinku Manuel i Curro wrócą z wojny. María Antonia zdradzi też Lorenzowi sekret dotyczący Alonso.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym miłość miesza się z intrygami i rodzinnymi sekretami. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości rodu Luján w południowej Hiszpanii. Jana trafia tam jako służąca, ponieważ chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a ważną rolę odgrywają romanse, zemsta oraz walka o majątek. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Carmen Asecas jako Catalina Luján