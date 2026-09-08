W poprzednim odcinku Gregorio odkrył oszustwo związane ze śmiercią Píi. Vera postanowiła wreszcie przeciwstawić się Santosowi i nie ulegać jego naciskom. W sanatorium doszło do bójki, po której Martinę oskarżono o zaatakowanie Juany. Ayala niespodziewanie oświadczył się Margaricie, a Ricardo zadeklarował, że wesprze Virtudes finansowo w walce o odzyskanie syna.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 478 - streszczenie

Catalina i Adriano spędzą wieczór na romantycznej kolacji. Rómulo w tajemnicy przygotuje wyjazd Jany i Maríi. W sanatorium Martina bezskutecznie będzie próbowała przekonać lekarza, że to ona padła ofiarą ataku. María Antonia zwierzy się Lorenzowi, że Alonso ją pocałował. W tym samym czasie Manuel i Curro wrócą z wojny.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 478 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

478. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 16 września 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. W tym odcinku Manuel i Curro wrócą z wojny. María Antonia zdradzi też Lorenzowi sekret dotyczący Alonso.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym miłość miesza się z intrygami i rodzinnymi sekretami. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości rodu Luján w południowej Hiszpanii. Jana trafia tam jako służąca, ponieważ chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a ważną rolę odgrywają romanse, zemsta oraz walka o majątek. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Marga Martínez jako Petra Arcos

Carmen Asecas jako Catalina Luján