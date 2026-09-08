"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 478

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-08 9:26

W 478. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” María Antonia zdecyduje się wyjawić Lorenzowi sekret dotyczący Alonso. Tymczasem Rómulo zacznie potajemnie szykować wyjazd Jany i Maríi. Martina nadal będzie próbowała udowodnić lekarzowi, że to ona została zaatakowana. Do pałacu wrócą też Manuel i Curro.

W poprzednim odcinku Gregorio odkrył oszustwo związane ze śmiercią Píi. Vera postanowiła wreszcie przeciwstawić się Santosowi i nie ulegać jego naciskom. W sanatorium doszło do bójki, po której Martinę oskarżono o zaatakowanie Juany. Ayala niespodziewanie oświadczył się Margaricie, a Ricardo zadeklarował, że wesprze Virtudes finansowo w walce o odzyskanie syna.

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 478 - streszczenie

Catalina i Adriano spędzą wieczór na romantycznej kolacji. Rómulo w tajemnicy przygotuje wyjazd Jany i Maríi. W sanatorium Martina bezskutecznie będzie próbowała przekonać lekarza, że to ona padła ofiarą ataku. María Antonia zwierzy się Lorenzowi, że Alonso ją pocałował. W tym samym czasie Manuel i Curro wrócą z wojny.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 478 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

478. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 16 września 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. W tym odcinku Manuel i Curro wrócą z wojny. María Antonia zdradzi też Lorenzowi sekret dotyczący Alonso.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym miłość miesza się z intrygami i rodzinnymi sekretami. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości rodu Luján w południowej Hiszpanii. Jana trafia tam jako służąca, ponieważ chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a ważną rolę odgrywają romanse, zemsta oraz walka o majątek. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
Zmartwiona Martina z La Promesa rozmawia z drugą kobietą. O jej losach w sanatorium przeczytasz na Eska.
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Rolki

La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic