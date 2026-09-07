W poprzednim odcinku decyzja Cihana, by Hancer została, wywołała wiele kontrowersji i jeszcze bardziej zaostrzyła napięcie. Melih próbował przekonać go, że podjął właściwą decyzję. Zaproponował też rodzinną kolację, która miała uspokoić sytuację. W tym samym czasie Engin próbował ustalić, kim była tajemnicza pacjentka. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 197 - streszczenie

Beyza zwolni Gulsum. Engin będzie próbował wpaść na trop tajemniczej pacjentki, ale mimo starań nie zbliży się do rozwiązania zagadki. Pojawi się też pomysł wspólnej kolacji. Cemil stanowczo odmówi przyjścia, za to Engin i Sila przyjmą zaproszenie.

„Panna młoda” odcinek 197 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

197. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września 2026 roku, na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. W tym odcinku Beyza podejmie decyzję dotyczącą Gulsum, a Engin nadal będzie próbował rozwikłać zagadkę tajemniczej pacjentki.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która jako sierota opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, żeby zdobyć pieniądze na jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę na żonę syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam także była żona Cihana, Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się miłość. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Çisel Kuskan jako Beyza