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W poprzednim odcinku decyzja Cihana, by Hancer została, wywołała wiele kontrowersji i jeszcze bardziej zaostrzyła napięcie. Melih próbował przekonać go, że podjął właściwą decyzję. Zaproponował też rodzinną kolację, która miała uspokoić sytuację. W tym samym czasie Engin próbował ustalić, kim była tajemnicza pacjentka. Co wydarzy się dalej?
„Panna młoda” odcinek 197 - streszczenie
Beyza zwolni Gulsum. Engin będzie próbował wpaść na trop tajemniczej pacjentki, ale mimo starań nie zbliży się do rozwiązania zagadki. Pojawi się też pomysł wspólnej kolacji. Cemil stanowczo odmówi przyjścia, za to Engin i Sila przyjmą zaproszenie.
„Panna młoda” odcinek 197 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
197. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września 2026 roku, na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. W tym odcinku Beyza podejmie decyzję dotyczącą Gulsum, a Engin nadal będzie próbował rozwikłać zagadkę tajemniczej pacjentki.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która jako sierota opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, żeby zdobyć pieniądze na jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę na żonę syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam także była żona Cihana, Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się miłość. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Çisel Kuskan jako Beyza