W poprzednim odcinku Zośka nie potrafiła pogodzić się z tym, że Kamil miał dziecko z inną kobietą. Oliwia coraz bardziej zbliżała się do Nico, a między nią a Davidem zaczęła rodzić się sympatia. Zośka spotkała w miasteczku przystojnego Marco, który pozwolił jej choć na chwilę zapomnieć o bolesnej przeszłości. Wszystko skomplikowało jednak zaproszenie na kolację do domu Giulii. Co wydarzy się dalej?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

„Felicita” odcinek 4 - streszczenie

Zośka od rana będzie szukała wymówki, by nie iść na kolację do Giulii. Będzie jednak myślami wracać do Kamila i jego słów, że powinna zrobić to dla Oliwii i Nico. Tymczasem jej relacja z Marco zacznie się rozwijać, a Zośka dowie się, że mężczyzna właśnie zakończył małżeństwo. Marco zaproponuje jej i Oliwii wyjazd do Alberobello. Podczas zwiedzania Zośka lepiej pozna jego przeszłość, a ich wzajemne zainteresowanie będzie coraz wyraźniejsze. Wieczorem w domu Giulii uwagę Zośki przykują wazony Teste di Moro, identyczne z tymi, które Kamil kupił przed laty. Nico pokaże Oliwii domek na drzewie zbudowany przez tatę, co obudzi w niej żal. Napięcie wzrośnie, gdy Giulia zacznie mówić o Kamilu jak o kimś, kto także był częścią jej życia. Zośka pod wpływem emocji będzie chciała wyjść, ale wtedy Giulia ujawni, że połowa domu należała do Kamila.

„Felicita” odcinek 4 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4. odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. Tego wieczoru Zośka usłyszy od Giulii prawdę o Kamilu, która mocno ją poruszy.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i próbie ułożenia życia po stracie. Jego główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje na nowo zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list, który Kamil po sobie zostawił, prowadzi obie kobiety do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu odkrywają, że zmarły prowadził we Włoszech drugie życie związane z Giulią, małym Nico, rodzinnymi sekretami i skomplikowanym spadkiem. To opowieść o żałobie, przebaczeniu, pierwszych uczuciach Oliwii i trudnym dochodzeniu do prawdy. W serialu występują:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello