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W poprzednim odcinku Zośka nie potrafiła pogodzić się z tym, że Kamil miał dziecko z inną kobietą. Oliwia coraz bardziej zbliżała się do Nico, a między nią a Davidem zaczęła rodzić się sympatia. Zośka spotkała w miasteczku przystojnego Marco, który pozwolił jej choć na chwilę zapomnieć o bolesnej przeszłości. Wszystko skomplikowało jednak zaproszenie na kolację do domu Giulii. Co wydarzy się dalej?
„Felicita” odcinek 4 - streszczenie
Zośka od rana będzie szukała wymówki, by nie iść na kolację do Giulii. Będzie jednak myślami wracać do Kamila i jego słów, że powinna zrobić to dla Oliwii i Nico. Tymczasem jej relacja z Marco zacznie się rozwijać, a Zośka dowie się, że mężczyzna właśnie zakończył małżeństwo. Marco zaproponuje jej i Oliwii wyjazd do Alberobello. Podczas zwiedzania Zośka lepiej pozna jego przeszłość, a ich wzajemne zainteresowanie będzie coraz wyraźniejsze. Wieczorem w domu Giulii uwagę Zośki przykują wazony Teste di Moro, identyczne z tymi, które Kamil kupił przed laty. Nico pokaże Oliwii domek na drzewie zbudowany przez tatę, co obudzi w niej żal. Napięcie wzrośnie, gdy Giulia zacznie mówić o Kamilu jak o kimś, kto także był częścią jej życia. Zośka pod wpływem emocji będzie chciała wyjść, ale wtedy Giulia ujawni, że połowa domu należała do Kamila.
„Felicita” odcinek 4 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4. odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. Tego wieczoru Zośka usłyszy od Giulii prawdę o Kamilu, która mocno ją poruszy.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i próbie ułożenia życia po stracie. Jego główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje na nowo zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list, który Kamil po sobie zostawił, prowadzi obie kobiety do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu odkrywają, że zmarły prowadził we Włoszech drugie życie związane z Giulią, małym Nico, rodzinnymi sekretami i skomplikowanym spadkiem. To opowieść o żałobie, przebaczeniu, pierwszych uczuciach Oliwii i trudnym dochodzeniu do prawdy. W serialu występują:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello