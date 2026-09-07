"Felicita": streszczenie odcinka 4

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-07 8:15

W 4. odcinku „Felicita” Zośka zasiądzie do kolacji u Giulii, choć najchętniej by jej uniknęła. W domu Włoszki natrafi na ślady przeszłości Kamila, które mocno ją poruszą. Gdy Giulia zacznie mówić o nim jak o kimś bliskim, atmosfera zrobi się naprawdę napięta. Na koniec padnie wyznanie, po którym Zośka nie będzie już mogła patrzeć na całą sytuację tak samo.

W poprzednim odcinku Zośka nie potrafiła pogodzić się z tym, że Kamil miał dziecko z inną kobietą. Oliwia coraz bardziej zbliżała się do Nico, a między nią a Davidem zaczęła rodzić się sympatia. Zośka spotkała w miasteczku przystojnego Marco, który pozwolił jej choć na chwilę zapomnieć o bolesnej przeszłości. Wszystko skomplikowało jednak zaproszenie na kolację do domu Giulii. Co wydarzy się dalej?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

„Felicita” odcinek 4 - streszczenie

Zośka od rana będzie szukała wymówki, by nie iść na kolację do Giulii. Będzie jednak myślami wracać do Kamila i jego słów, że powinna zrobić to dla Oliwii i Nico. Tymczasem jej relacja z Marco zacznie się rozwijać, a Zośka dowie się, że mężczyzna właśnie zakończył małżeństwo. Marco zaproponuje jej i Oliwii wyjazd do Alberobello. Podczas zwiedzania Zośka lepiej pozna jego przeszłość, a ich wzajemne zainteresowanie będzie coraz wyraźniejsze. Wieczorem w domu Giulii uwagę Zośki przykują wazony Teste di Moro, identyczne z tymi, które Kamil kupił przed laty. Nico pokaże Oliwii domek na drzewie zbudowany przez tatę, co obudzi w niej żal. Napięcie wzrośnie, gdy Giulia zacznie mówić o Kamilu jak o kimś, kto także był częścią jej życia. Zośka pod wpływem emocji będzie chciała wyjść, ale wtedy Giulia ujawni, że połowa domu należała do Kamila.

„Felicita” odcinek 4 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4. odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. Tego wieczoru Zośka usłyszy od Giulii prawdę o Kamilu, która mocno ją poruszy.

Polecany artykuł:

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i próbie ułożenia życia po stracie. Jego główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje na nowo zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list, który Kamil po sobie zostawił, prowadzi obie kobiety do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu odkrywają, że zmarły prowadził we Włoszech drugie życie związane z Giulią, małym Nico, rodzinnymi sekretami i skomplikowanym spadkiem. To opowieść o żałobie, przebaczeniu, pierwszych uczuciach Oliwii i trudnym dochodzeniu do prawdy. W serialu występują:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello
Oliwia i Davide w uścisku na tle klifów. O losach bohaterów serialu Felicita przeczytasz na portalu Eska.
Galeria zdjęć 14

Rolki