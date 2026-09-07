W poprzednim odcinku Trini wróciła ze szpitala, ale mimo coraz gorszego samopoczucia wciąż ukrywała to przed mężem. Wybuch bomby oznaczał dla Samuela finansową katastrofę, jednak nie zamierzał się poddawać. Rosina dowiedziała się, że jej mąż ma krwiaka w mózgu i musi przejść operację. Celia zaniepokoiła się bliskością Lucii i Samuela, podejrzewając, że Lucia zakochała się w nim. Lucia odkryła z kolei, że z płonącej galerii wyniósł ją nowy proboszcz z Akacjowej, ksiądz Telmo. Co wydarzy się dalej?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Akacjowa 38” odcinek 955 - streszczenie

Nowy proboszcz z Akacjowej szybko zyska sympatię mieszkańców. Samuel wciąż nie otrząśnie się po zamachu na galerię i przed spotkaniem z bankierem spróbuje przedstawić straty jako mniejsze, niż są w rzeczywistości. Doktor Higinio podejmie się operacji Liberta. Uprzedzi jednak bliskich pacjenta, że zabieg wiąże się z ogromnym ryzykiem i Libert może go nie przeżyć. Trini nadal będzie ukrywać przed mężem, że źle się czuje.

„Akacjowa 38” odcinek 955 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

955. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września 2026 roku, na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. Informacje o ewentualnej powtórce i zmianach w ramówce najlepiej sprawdzić w aktualnym programie stacji.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Losy mieszczańskich rodzin i ich sąsiadów splatają się mimo różnic klasowych. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela