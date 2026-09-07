"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 1028

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-07 8:09

Sedat zwabi Nanę w pułapkę, chcąc zemścić się na Poyrazie. Gdy kobieta znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, Poyraz ruszy jej na pomoc. W 1028. odcinku „Dziedzictwa” Isil i Ezgi sięgną też po desperacki plan, by odzyskać Sinana.

W poprzednim odcinku matka Sinana robiła wszystko, by upokorzyć Aynur i nie dopuścić do związku syna ze służącą. Mimo to Sinan zabrał Aynur do ekskluzywnej restauracji, gdzie chciał wyznać jej swoje uczucia. Nana straciła zaufanie do Poyraza i postanowiła odejść, a on był gotów zrobić wszystko, by ją zatrzymać. Co czeka bohaterów tym razem?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

„Dziedzictwo” odcinek 1028 - streszczenie

Sinan i Aynur wybiorą się na kolację. Przygnębiona Isil przekona Ezgi, by po raz kolejny spróbowała zdobyć Sinana. Kobiety wmówią prokuratorowi, że Ezgi usiłowała popełnić samobójstwo. Tymczasem Sedat ucieknie ze szpitala i ukryje się w kawiarni Semiha. Tam dowie się, że Nana chce się usamodzielnić i szuka bardziej dochodowej pracy jako tłumaczka. Podszyje się pod potencjalnego zleceniodawcę, by zwabić ją do odległej części miasta, zabić ją i zemścić się na Poyrazie. Nana znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale Poyraz w ostatniej chwili uratuje ukochaną.

„Dziedzictwo” odcinek 1028 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1028. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00.

Polecany artykuł:

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. Losy Nany, Poyraza i Yusufa komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość oraz kolejne zagrożenia. W ich życiu nie brakuje oskarżeń, manipulacji i sekretów z przeszłości, a bohaterowie muszą wybierać między dumą, lojalnością i troską o rodzinę. Obok dramatycznych wydarzeń ważne są też codzienne sprawy oraz relacje, które nadają historii bardziej obyczajowy charakter. Bohaterowie często ranią się przez brak zaufania, ale wciąż szukają bezpieczeństwa i kogoś, komu mogliby naprawdę zaufać. W serialu występują m.in.:

  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj jako Poyraz
  • Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf
  • Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim
  • Binnaz Ekren jako Adalet
  • Özge Agyar
Zatroskana Nana z serialu Dziedzictwo patrzy w górę. O jej losach w 1028. odcinku przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8

Rolki

Dziedzictwo
Dziedzictwo streszczenia
Dziedzictwo serial