W poprzednim odcinku matka Sinana robiła wszystko, by upokorzyć Aynur i nie dopuścić do związku syna ze służącą. Mimo to Sinan zabrał Aynur do ekskluzywnej restauracji, gdzie chciał wyznać jej swoje uczucia. Nana straciła zaufanie do Poyraza i postanowiła odejść, a on był gotów zrobić wszystko, by ją zatrzymać. Co czeka bohaterów tym razem?

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„Dziedzictwo” odcinek 1028 - streszczenie

Sinan i Aynur wybiorą się na kolację. Przygnębiona Isil przekona Ezgi, by po raz kolejny spróbowała zdobyć Sinana. Kobiety wmówią prokuratorowi, że Ezgi usiłowała popełnić samobójstwo. Tymczasem Sedat ucieknie ze szpitala i ukryje się w kawiarni Semiha. Tam dowie się, że Nana chce się usamodzielnić i szuka bardziej dochodowej pracy jako tłumaczka. Podszyje się pod potencjalnego zleceniodawcę, by zwabić ją do odległej części miasta, zabić ją i zemścić się na Poyrazie. Nana znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale Poyraz w ostatniej chwili uratuje ukochaną.

„Dziedzictwo” odcinek 1028 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1028. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. Losy Nany, Poyraza i Yusufa komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość oraz kolejne zagrożenia. W ich życiu nie brakuje oskarżeń, manipulacji i sekretów z przeszłości, a bohaterowie muszą wybierać między dumą, lojalnością i troską o rodzinę. Obok dramatycznych wydarzeń ważne są też codzienne sprawy oraz relacje, które nadają historii bardziej obyczajowy charakter. Bohaterowie często ranią się przez brak zaufania, ale wciąż szukają bezpieczeństwa i kogoś, komu mogliby naprawdę zaufać. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar