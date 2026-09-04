Felicita, odcinek 3: Marco zawróci Zośce w głowie? Nie uwolni się od wspomnień o Kamilu [ZDJĘCIA]

Zośka wróci do bolesnych wspomnień w 3. odcinku "Felicity"

Po konfrontacji z Giulią Zośka doświadczy bezsenności. Widzowie 3. odcinka serialu „Felicita” będą świadkami jej nocnego spaceru z pensjonatu, podczas którego niespodziewanie wpadnie na Kamila stojącego na moście. Konwersacja ze zmarłym małżonkiem stanie się dla bohaterki pretekstem do ponownego przeanalizowania najtrudniejszych momentów ich wspólnego życia.

Główna bohaterka powróci pamięcią do swoich starań o drugie potomstwo. Szereg niepowodzeń związanych z planowaniem ciąży oraz rosnąca presja otoczenia wywarły destrukcyjny wpływ na jej kondycję psychiczną. Obecnie Zośka jeszcze silniej odczuje ból wynikający z faktu, że Kamil ostatecznie zbudował wymarzoną przez nią rodzinę z zupełnie inną kobietą.

Oliwia zachwyci się młodszym bratem w 3. odcinku "Felicity"

Oliwia z mniejszym trudem zaakceptuje fakt, że Kamil założył drugą rodzinę. Młoda kobieta z chęcią przyjmie propozycję wspólnego spędzenia czasu na plaży z bratem oraz Davide'em. Cała trójka uda się na przejażdżkę łódką po morzu, a mały Nico błyskawicznie udowodni, jak bardzo cieszy go nawiązanie relacji ze starszą siostrą.

Ich więź zacznie zacieśniać się w ekspresowym tempie. Młodszy brat zapragnie spędzać z Oliwią każdą wolną chwilę, a ona z biegiem czasu coraz naturalniej zacznie reagować na jego obecność. Ponadto, między Oliwią a Davide'em zacznie wytwarzać się specyficzna nić porozumienia, a chłopak podzieli się z nią bolesną informacją o śmierci swojej matki.

Marco da Zośce chwilę wytchnienia w 3. odcinku "Felicity"

W czasie, gdy Oliwia będzie pogłębiać relację z Nico, Zośka poszuka sposobu na krótką ucieczkę od nawarstwiających się kłopotów rodzinnych. Kobieta zdecyduje się na przechadzkę uliczkami Polignano, gdzie wda się w pogawędkę z nowo poznanym Marco.

Pomiędzy dwójką bohaterów szybko narodzi się wzajemne zainteresowanie, któremu towarzyszyć będzie subtelny flirt. Dzięki nowej znajomości Zośka odniesie wrażenie, że jej egzystencja nie musi już na zawsze opierać się na żałobie po zmarłym mężu i zyska szansę na chwilowe oderwanie myśli od trosk.

W 3. odcinku "Felicity" Zośka skorzysta z zaproszenia na kolację

Chwila oddechu, jaką zyskała Zośka, nie potrwa jednak zbyt długo. W najnowszym epizodzie serialu "Felicita" Nico zaproponuje Oliwii udział we wspólnej kolacji w swoim domu, a Giulia postanowi włączyć do tego grona również Zośkę. Dla głównej bohaterki będzie to niezwykle wymagające doświadczenie. Kobieta zostanie zmuszona do ponownego spotkania z partnerką, z którą zdradził ją mąż, a dodatkowo będzie musiała zasiąść do stołu z jego małym synkiem. Uczestnictwo w posiłku w towarzystwie Giulii może przynieść jej znacznie więcej bólu, niż początkowo zakładała.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 3

Premierowe odsłony produkcji „Felicita” nadawane są w paśmie wieczornym na kanale TVP1 od poniedziałku do środy o 20:30. Trzeci odcinek zadebiutuje na antenie 9 września 2026 roku (środa). Dodatkowo, wszystkie epizody po premierze telewizyjnej trafiają do biblioteki internetowej TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” jest polsko-włoską koprodukcją stacji TVP, na którą składa się łącznie 26 odcinków. Za kamerą stanął Makary Janowski, natomiast warstwa tekstowa czerpie z motywów zawartych w książkach: „Felicità” (autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury) oraz „Primo Amore” (napisanej przez Kamilę Kisał, Anitę Nawrocką i Pawła Trześniowskiego).

Centralną postacią opowieści jest Zośka - psycholog z Warszawy. Wraz ze swoją nastoletnią latoroślą, Oliwią, wyrusza ona do malowniczego Polignano a Mare, podążając tropem listu pozostawionego przez jej nieżyjącego już męża, Kamila. Po przybyciu do Włoch na jaw wychodzi prawda o podwójnym życiu mężczyzny: jego nowej partnerce, małym synku Nico i udziałach w lokalnej nieruchomości. Konfrontacja z niełatwą przeszłością, walka o spadek oraz skrywane tajemnice zmuszają matkę z córką do przepracowania traum i rozpoczęcia nowego etapu w życiu.

W obsadzie serialu znaleźli się tacy aktorzy jak:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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