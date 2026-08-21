W ostatnich odcinkach w "Pannie młodej" zrobiło się jeszcze bardziej nerwowo. Hancer ledwo zaczęła pracę na nowym stanowisku, a już musiała znosić złośliwości Cihana, który przy wszystkich podważał jej kompetencje. Sila spotkała się z Mukadder, ale została przyjęta chłodno i z dystansem. Engin przekazał Hancer laptop po Yasemin, co może pomóc w wyjaśnieniu dawnych spraw. Do tego właścicielka salonu fryzjerskiego naciska na Deryę, żeby kupiła lokal. Czy Derya w to wejdzie i zainwestuje w nowy interes?

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"Panna młoda" odc. 184 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Cihan postanawia pomóc bratu zmarłego towarzysza broni. W tym samym czasie fundacja wpada w tarapaty, bo przez intrygi Beyzy darczyńcy zaczynają wycofywać finansowe wsparcie. Cihan nie zamierza czekać i stawia Hancer jasny warunek. Daje jej miesiąc, żeby wyprowadziła fundację z kryzysu i opanowała sytuację. A Derya z Yoncą konsekwentnie realizują plan, by wyciągnąć pieniądze od Mukadder, i są już bardzo blisko celu.

"Panna młoda" odc. 184 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na kolejny odcinek nie trzeba będzie długo czekać. Jeśli śledzisz losy rodziny Develioglu, warto zapisać sobie termin, bo przed Hancer kolejne trudne wyzwanie. "Panna młoda" odc. 184 zostanie wyemitowany 29 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:15 na TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial o Hancer i Cihanie. Hancer decyduje się na małżeństwo z rozsądku, bo chce ratować zdrowie brata, a to wciąga ją w rodzinne konflikty w bogatej rezydencji. Z czasem między małżonkami rodzi się prawdziwe uczucie, ale ich relację wciąż komplikują kolejne przeszkody i zazdrość innych. W obsadzie serialu są między innymi:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)