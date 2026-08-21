Lewis Hamilton w znakomitej dyspozycji. Czy sięgnie po ósmy tytuł

Lewis Hamilton walczy o ósmy tytuł

Siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 Lewis Hamilton przyznał, że przez 20 lat kariery nigdy nie był w tak dobrej dyspozycji. 41-letni kierowca walczy obecnie o ósmy tytuł mistrzowski. Swój ostatni triumf Brytyjczyk odniósł w 2020 roku. Obecnie kierowca notuje udany sezon w zespole Ferrari.

Brytyjczyk plasuje się aktualnie na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej kierowców. Do lidera, włoskiego zawodnika Kimiego Antonellego, traci 50 punktów. Antonelli, który wkrótce skończy 20 lat, zajął miejsce Hamiltona w zespole Mercedesa. Po trudnym pierwszym sezonie w Ferrari kierowca powraca do czołówki.

Jak przebiegły wakacje Hamiltona

Lewis Hamilton, obok startów w wyścigach, jest też biznesmenem działającym w branży mody i rozrywki. Kierowca ujawnił, że zazwyczaj przerwę letnią w mistrzostwach świata spędzał na zabawie. Tym razem 41-latek zrezygnował z wcześniejszych przyzwyczajeń. Informacje ze świata show-biznesu łączą go z 46-letnią Kim Kardashian.

Zamiast tradycyjnego wypoczynku, Brytyjczyk poświęcił trzy tygodnie na intensywne treningi. Głównym celem była poprawa dyspozycji fizycznej przed wznowieniem sezonu. Rozgrywki Formuły 1 powrócą na holenderskim torze Zandvoort nad Morzem Północnym. Przemiana Hamiltona to jasny sygnał dla młodszych rywali.

"Nigdy nie spędziłem takich wakacji letnich podczas wszystkich mistrzostw świata, w których brałem udział"