"Panna młoda": streszczenie odcinka 181

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-18 6:03

W 181. odcinku serialu "Panna młoda" napięcie rośnie wokół wyborów w fundacji. Hancer pomaga Sili i daje jej schronienie, a w tle ważą się sprawy, które mogą odbić się na relacjach w rodzinie.

W poprzednim odcinku serialu "Panna młoda" Derya i Yonca dopinały swój plan szantażu, a atmosfera robiła się coraz bardziej nerwowa. W tym czasie Hancer spotkała zagubioną Silę, podała jej pomocną dłoń i zaprosiła do siebie. Nowa lokatorka trzymała jednak wszystkich na dystans i nie chciała mówić o przeszłości. W tle narastało też napięcie w fundacji, bo Beyza była przekonana, że to ona zostanie prezeską. Jak te wątki odbiją się na bohaterach?

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"Panna młoda" odc. 181 - streszczenie

Hancer dalej wspiera Silę. Okazuje jej troskę i daje jej schronienie. Tymczasem Melih namawia dziewczynę, żeby wystartowała w wyborach na prezeskę fundacji, bo wierzy, że ma duże szanse. Beyza nie dopuszcza do siebie myśli o porażce i spokojnie czeka na głosowanie. Engin też prosi Meliha o pomoc. Gdy zapada decyzja, wynik zaskakuje wszystkich obecnych.

"Panna młoda" odc. 181 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Seriale tureckie od lat cieszą się w Polsce dużą popularnością, a widzowie chętnie śledzą losy bohaterów. Historia Hancer i Cihana wciąż budzi emocje, dlatego wiele osób czeka na kolejny odcinek. "Panna młoda" odcinek 181 będzie emitowany 26 sierpnia 2026 roku na antenie TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial obyczajowy o młodej Hancer. Dziewczyna zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, bo potrzebuje pieniędzy na leczenie chorego brata. Choć początek ich wspólnego życia w rezydencji nie jest łatwy, z czasem między nimi rodzi się uczucie. W serialu grają między innymi:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Bohaterka serialu Panna młoda patrzy z niepokojem. O losach Hancer w 181. odcinku przeczytasz na Eska.
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Rolki

Panna młoda turecki serial
panna młoda