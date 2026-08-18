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W poprzednim odcinku serialu "Panna młoda" Derya i Yonca dopinały swój plan szantażu, a atmosfera robiła się coraz bardziej nerwowa. W tym czasie Hancer spotkała zagubioną Silę, podała jej pomocną dłoń i zaprosiła do siebie. Nowa lokatorka trzymała jednak wszystkich na dystans i nie chciała mówić o przeszłości. W tle narastało też napięcie w fundacji, bo Beyza była przekonana, że to ona zostanie prezeską. Jak te wątki odbiją się na bohaterach?
"Panna młoda" odc. 181 - streszczenie
Hancer dalej wspiera Silę. Okazuje jej troskę i daje jej schronienie. Tymczasem Melih namawia dziewczynę, żeby wystartowała w wyborach na prezeskę fundacji, bo wierzy, że ma duże szanse. Beyza nie dopuszcza do siebie myśli o porażce i spokojnie czeka na głosowanie. Engin też prosi Meliha o pomoc. Gdy zapada decyzja, wynik zaskakuje wszystkich obecnych.
"Panna młoda" odc. 181 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Seriale tureckie od lat cieszą się w Polsce dużą popularnością, a widzowie chętnie śledzą losy bohaterów. Historia Hancer i Cihana wciąż budzi emocje, dlatego wiele osób czeka na kolejny odcinek. "Panna młoda" odcinek 181 będzie emitowany 26 sierpnia 2026 roku na antenie TVP2 o godzinie 17:20.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" to turecki serial obyczajowy o młodej Hancer. Dziewczyna zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, bo potrzebuje pieniędzy na leczenie chorego brata. Choć początek ich wspólnego życia w rezydencji nie jest łatwy, z czasem między nimi rodzi się uczucie. W serialu grają między innymi:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin