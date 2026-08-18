W poprzednim odcinku serialu "Panna młoda" Derya i Yonca dopinały swój plan szantażu, a atmosfera robiła się coraz bardziej nerwowa. W tym czasie Hancer spotkała zagubioną Silę, podała jej pomocną dłoń i zaprosiła do siebie. Nowa lokatorka trzymała jednak wszystkich na dystans i nie chciała mówić o przeszłości. W tle narastało też napięcie w fundacji, bo Beyza była przekonana, że to ona zostanie prezeską. Jak te wątki odbiją się na bohaterach?

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"Panna młoda" odc. 181 - streszczenie

Hancer dalej wspiera Silę. Okazuje jej troskę i daje jej schronienie. Tymczasem Melih namawia dziewczynę, żeby wystartowała w wyborach na prezeskę fundacji, bo wierzy, że ma duże szanse. Beyza nie dopuszcza do siebie myśli o porażce i spokojnie czeka na głosowanie. Engin też prosi Meliha o pomoc. Gdy zapada decyzja, wynik zaskakuje wszystkich obecnych.

"Panna młoda" odc. 181 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Seriale tureckie od lat cieszą się w Polsce dużą popularnością, a widzowie chętnie śledzą losy bohaterów. Historia Hancer i Cihana wciąż budzi emocje, dlatego wiele osób czeka na kolejny odcinek. "Panna młoda" odcinek 181 będzie emitowany 26 sierpnia 2026 roku na antenie TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial obyczajowy o młodej Hancer. Dziewczyna zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, bo potrzebuje pieniędzy na leczenie chorego brata. Choć początek ich wspólnego życia w rezydencji nie jest łatwy, z czasem między nimi rodzi się uczucie. W serialu grają między innymi:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin