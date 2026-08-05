W „Dziedzictwie” z odcinka na odcinek wychodzą na jaw kolejne tajemnice bohaterów, często dużo mroczniejsze, niż mogłoby się wydawać. Ostatnio Semih coraz mocniej wpadał w panikę. Zamiast szukać pomocy, ukrył obrażenia i dalej brnął w niebezpieczną grę. Nana wyznała Aynur, co tak naprawdę czuje do Poyraza. Wciąż jednak żyła w przekonaniu, że dla niego jest tylko podopieczną. W tym czasie Isl wmawiała Ezgi, że doprowadzi do jej ślubu z Sinanem, choć on coraz wyraźniej ciągnął w stronę innej kobiety. Cansel z podekscytowaniem szykowała się do wyjazdu. A Ibrahim z Czarną kłócili się o imię dla dziecka. Czy te konflikty wreszcie znajdą finał?

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"Dziedzictwo" odc. 1000 - streszczenie

Isl robi wszystko, żeby Sinan znów zbliżył się do Ezgi. Pomaga jej w tym zmyślona historia o wypadku i „depresji” po rozstaniu. Równolegle Sahin organizuje Poyrazowi i Nanie spóźnioną podróż poślubną. To ma być dla nich chwila oddechu po ostatnich wydarzeniach. Temu wszystkiemu przygląda się zazdrosna Cansel. Postanawia pokrzyżować ich plany i dosypuje do napoju Nany substancję, która ma wywołać złe samopoczucie. Plan szybko obraca się przeciwko niej. Cansel przez pomyłkę sama wypija przygotowany napój i zostaje ofiarą własnej intrygi.

"Dziedzictwo" odc. 1000 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzisz „Dziedzictwo”, warto zapisać sobie termin w kalendarzu, żeby nie przegapić odcinka 1000. Serial od dawna ma wiernych widzów, a wielu z nich z ciekawością śledzi kolejne ruchy Cansel. Skutki pomyłki z napojem pewnie szybko wyjdą na jaw, a to może sporo namieszać w domu Sahina. Odcinek 1000 serialu „Dziedzictwo” obejrzysz w czwartek 13 sierpnia 2026 roku na TVP1 o 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial o bohaterach, którzy szukają miłości i odkupienia wśród rodzinnych tajemnic. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, ale po tragicznych wydarzeniach na pierwszy plan wysunęli się Nana i Poyraz. Widzowie cenią go za wyraziste postacie i zwroty akcji, które potrafią trzymać w napięciu przez długi czas. Obsada dokłada do tej historii własną energię, a bohaterowie co chwilę stają przed trudnymi wyborami. W obsadzie są między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan

Sila Turkoglu

Berat Ruzgar Ozkan

Nanuka Stambolishvili

Melih Ozkaya

Gulderen Guler

Binnaz Ekren

Omer Gecu

Nik Xhelilaj

Gulay Ozdem

Ferda Isil

Hilal Yildiz