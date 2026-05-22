Panna młoda, streszczenie odcinka 107: Gülsüm w potrzasku, Nusret zwalnia służbę, a Cemil szuka zaginionej siostry

Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-05-22 12:39

W 107. odcinku serialu „Panna młoda” sytuacja w posiadłości staje się wyjątkowo napięta z powodu wrogich zamiarów Mukadder wobec Hancer. Kobieta nie zamierza dłużej ukrywać swojej niechęci, co zmusza główną bohaterkę do zachowania wzmożonej czujności. Jednocześnie w domu dochodzi do radykalnych decyzji kadrowych, które kompletnie zmieniają dotychczasowy porządek panujący w rezydencji.

W świecie pełnym intryg, jaki prezentuje serial "Panna młoda", ostatnie wydarzenia mocno namieszały w skomplikowanych relacjach między postaciami. Mukadder oficjalnie poprzysięgła zemstę na Hancer, co zwiastowało wyjątkowo trudny czas dla dziewczyny, która w tym samym czasie desperacko próbowała uwolnić się z rąk porywacza. Równocześnie obserwowaliśmy bolesny rozłam, ponieważ Cemil nie potrafił wybaczyć Deryi, a Beyza, postawiona pod ścianą, ostatecznie zgodziła się na twarde warunki szantażu. Atmosferę w rezydencji dodatkowo podgrzał trwający strajk służby, który nieustannie pogłębiał napięcia i prowadził do kolejnych konfliktów. Wszystkie te zawiłe wątki sprawiły, że sytuacja w rodzinie stała się wyjątkowo niestabilna. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Panna młoda" odc. 107 - streszczenie

Mukadder decyduje się na otwartą konfrontację z Hancer i zapowiada jej, że nie może liczyć na żadną taryfę ulgową. W rezydencji dochodzi do kolejnych napięć, gdy Beyza przyłapuje Gülsüm na gorącym uczynku i natychmiast próbuje wykorzystać tę sytuację do własnych celów. W efekcie Gülsüm zostaje zmuszona do całkowitego posłuszeństwa wobec szantażystki, która nie zamierza odpuścić zdobytej przewagi. Prawdziwym zaskoczeniem dla wszystkich jest jednak ruch Nusreta, który postanawia zwolnić całą dotychczasową służbę pracującą w domu. W tym samym czasie Cemil stara się za wszelką cenę odnaleźć swoją siostrę, ponieważ poważnie obawia się o jej bezpieczeństwo.

"Panna młoda" odc. 107 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tureckich produkcji powinni zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić najnowszych zawirowań w życiu mieszkańców rezydencji. Serial cieszy się dużą popularnością, a nadchodząca odsłona przybliży nas do rozwiązania kilku istotnych sporów między bohaterkami. Jeśli chcecie sprawdzić, jak Hancer poradzi sobie z nowymi groźbami, warto zasiąść przed telewizorem w wyznaczonym terminie. Premiera 107. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się 27 maja 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta produkcja to klasyczna saga o wielkiej miłości, trudnych wyborach i skomplikowanych układach rodzinnych w bogatym domu. Główna bohaterka, Hancer, to silna dziewczyna, która dla ratowania brata decyduje się na układ wywracający jej życie do góry nogami. Mimo początkowej niechęci i intryg knutych przez teściową oraz byłą żonę Cihana, między młodymi małżonkami zaczyna rodzić się szczere uczucie. Losy tej pary możecie śledzić codziennie, sprawdzając, jak radzą sobie z kolejnymi przeszkodami stawianymi przez ich otoczenie. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Cenay Türksever (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
