"Panna młoda". Cihan wyznaje Hancer prawdę o Beyzie! Koniec wielkiej miłości - ZDJĘCIA

Rozstanie w 94. odcinku telenoweli "Panna młoda"

W 94. odcinku produkcji „Panna młoda” relacja Hancer i Cihana zawiśnie na włosku. Przedsiębiorca ostatecznie zrezygnuje z dalszego oszukiwania ukochanej i przyzna, że Beyza to w rzeczywistości jego dawna małżonka. W zatajanie faktów od samego początku zaangażowana była cała rodzina biznesmena, jednak sytuacja ostatecznie wymknie się spod kontroli. Z każdym dniem była partnerka coraz silniej ingeruje w życie rywalki, a ostatecznym ciosem okaże się podarunek, który pozbawi obecną żonę wszelkich złudzeń.

Zbliża się także ostateczny termin trzydniowego ultimatum postawionego przez intrygantkę w kwestii wspólnego wychowywania potomka. Biznesmen nadal nie zdaje sobie sprawy, że domniemana ciąża to wyłącznie okrutna manipulacja ze strony Beyzy.

Cihan w 94 odcinku "Panny młodej" opowiada o byłej żonie

Kiedy w 94 odcinku "Panny młodej" główna bohaterka wraca do domu z przesyłką od osoby rzekomo odpowiedzialnej za rozpad małżeństwa Beyzy, Cihan uznaje, że nadszedł czas na ostateczną i bolesną spowiedź. Mężczyzna decyduje się wreszcie odpowiedzieć na pytania dręczące jego partnerkę i wyjaśnić, dlaczego dawna znajoma nigdy nie zaznała szczęścia z własnym mężem.

- Beyza wyszła za mąż siedem lat temu. Dorastali razem. Ona była w nim zakochana od dzieciństwa… Ale to nie była zwykła miłość. To była obsesja. On nigdy jej nie kochał. Ożenił się z nią, bo tego chciała jego matka. To ona wybrała Beyzę. A on… po prostu się zgodził. Nigdy nie byli szczęśliwi. Nie mieli dzieci. Nie mogli...

Trudna konfrontacja Cihana i Hancer w 94 odcinku "Panny młodej"

Słowa te sprawiają, że do kobiety dociera brutalna prawda o tożsamości byłego partnera Beyzy.

- Nie… nie chcę tego słuchać…

Zrozpaczona Hancer próbuje przerwać rozmowę, jednak ukochany stanowczo zagradza jej drogę ucieczki.

- Zostaniesz. I wysłuchasz mnie do końca. Bardzo zainteresowała cię ta historia. Ale mnie okłamałaś. Prosiłem cię, żebyś się nie wtrącała. Ten mężczyzna nigdy jej nie kochał. Tylko ja znam całą prawdę...

Biznesmen decyduje się kontynuować swoje wstrząsające wyznanie, nie zważając na reakcję żony.

- Był jak człowiek pogrzebany za życia. Jak ktoś, kto tylko czeka, aż coś go wyrwie z tego stanu. I wtedy… ona pojawiła się w jego życiu. Zakochał się. Naprawdę. Tak bardzo, że nie potrafi już bez niej żyć. I boi się tylko jednego… że ją straci.

- Dość! Nie chcę tego słuchać!

Ogromne cierpienie sprawia, że bohaterka wyrywa się z objęć męża.

- Poszłaś na to spotkanie! Wzięłaś tę paczkę. Teraz wysłuchasz mnie do końca...

- Puść mnie! Chcę stąd wyjść!

Zatrzymanie kobiety okazuje się łatwe dla Cihana, który silnie przytrzymuje jej dłonie, zmuszając do pozostania na miejscu.

- Nigdzie nie pójdziesz. Dziś to się skończy. Ten koszmar dobiegnie końca. Chciałaś prawdy? Dostaniesz ją.

Szokujący prezent od Beyzy w 94. odcinku "Panny młodej"

Po otwarciu tajemniczego pakunku w 94. odcinku Hancer znajduje wewnątrz lustro. Ten bezlitosny podarunek od rywalki staje się ostatecznym potwierdzeniem najgorszych obaw. Patrząc na własne odbicie, zdruzgotana kobieta z trudem wypowiada słowa: „To jestem ja”, ostatecznie uświadamiając sobie swoją pozycję w całej tej intrydze.

- Jak mogłeś ukrywać coś takiego przede mną?

- Hancer zakochałem się w tobie. Walczyłem, żeby w naszym związku nie było kłamstw. Teraz otwórz to. Spójrz prawdzie w oczy. Boisz się?

- Przez całe życie bałam się tylko jednego. Że stracę twoją miłość. Teraz nie mam się czego bać. Jak mogłeś mi to zrobić? Jak mogłeś tak kłamać? Boże, jak mogłam być taka ślepa? Naprawdę jestem aż tak głupia?

- Hancer, proszę… posłuchaj mnie…

- Ani słowa więcej! Nie chcę słyszeć niczego! To koniec!

- Nie puszczę cię. Nie możesz teraz odejść! - Cihan nie zdoła zatrzymać żony przy sobie.