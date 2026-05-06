Bagi zapowiada udział w finale "Farmy". Szykuje się potężna niespodzianka dla widzów

Bagi pojawi się w finale "Farmy"

Popularny twórca internetowy wywołał ostatnio niemałe zamieszanie, udostępniając w sieci specjalne wideo poświęcone popularnemu reality show. Odpowiednio dobrana scenografia i farmerski wizerunek influencera od razu zasugerowały fanom, że jego zaangażowanie w projekt jest oficjalne. Autor nagrania bezpośrednio zapowiedział swój występ podczas wielkiego podsumowania sezonu.

Opublikowany na Instagramie film nie jest jedynie zwykłą promocją telewizyjnego formatu. Wszystko wskazuje na to, że partnerstwo z telewizją Polsat zaowocuje realnymi zmianami w zasadach rządzących finałowym starciem uczestników.

Dodatkowy przywilej dla publiczności "Farmy"

W swoim internetowym wystąpieniu influencer zwrócił się bezpośrednio do fanów produkcji, wywołując ogromną lawinę spekulacji. Z jego tajemniczych zapowiedzi wynika, że twórcy programu przygotowali niestandardowe rozwiązanie, które bezpośrednio zdeterminuje ostateczny triumf jednego z uczestników. Choć na razie brakuje oficjalnych konkretów, obecność Bagiego w studiu zaplanowana na czwartek, 7 maja, z pewnością zagwarantuje ogromne emocje.

„Cześć widzowie Farmy, elo! Od dawna śledzę Farmę i waszą niesamowitą społeczność. Jako osoba z internetu turbo doceniam, jak dużo osób jest zaangażowane we wszystkie farmowe treści. Zaopatrzyłem się w taką brykę i mam zamiar nią przyjechać na finał Farmy, bo udało mi się przekonać Polsat, aby oni oddali wam głos, który będzie miał znaczenie podczas finału Farmy, ale jak to na Farmie, nie mogę wam wszystkiego jeszcze zdradzić (...)” - dał znać influencer.

Gospodynie "Farmy" reagują na wideo influencera

Internetowa aktywność Bagiego nie umknęła uwadze kluczowych postaci związanych z produkcją. Pod opublikowanym materiałem wideo szybko zareagowały same prowadzące polsatowskie reality show, co jeszcze mocniej podgrzało atmosferę przed ostatecznym rozstrzygnięciem sezonu.

„Widzowie Farmy - bądźcie czujni ❤️❤️” - napisały siostry Krawczyńskie.

Decydujące starcie w 5. edycji "Farmy"

Uroczyste podsumowanie piątej odsłony programu zaplanowano jako wydarzenie na żywo, które odbędzie się w czwartek, 7 maja. Zgromadzona przed telewizorami publiczność wskaże ostatecznego triumfatora.