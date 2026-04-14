"Panna młoda", odcinek 76: Nusret wydaje wyrok śmierci na Cihana

Poprzedni odcinek serialu "Panna młoda" zostawił nas w ogromnym napięciu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Melih wreszcie postawił się Mukadder, domagając się przeprosin za krzywdy, które wyrządziła jego bliskim i jasno wyznaczył granice. Tymczasem Cihan nie potrafił pogodzić się z dystansem, jaki stwarzała Hancer, co tylko pogłębiło kryzys w ich relacji. Do swojego domu postanowił wrócić również Cemil, by raz na zawsze uporządkować swoje sprawy. Jednak to decyzja Nusreta wstrząsnęła wszystkimi najmocniej, gdy zlecił on zabójstwo Cihana, uruchamiając spiralę niebezpiecznych wydarzeń. Po tak dramatycznym zwrocie akcji, przyszłość bohaterów stała się bardziej niepewna niż kiedykolwiek.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"Panna młoda" odc. 76 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie kolejne dramatyczne zwroty akcji. Cihan znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ponieważ Nusret otwarcie zagrozi mu śmiercią, nie pozostawiając złudzeń co do swoich intencji. W tym samym czasie w rezydencji Mukadder nie ustaje w próbach pozbycia się Hancer i intensywnie szuka sposobu, by zmusić ją do opuszczenia domu. Z kolei Derya staje się coraz bardziej podejrzliwa wobec Cemila, którego tajemnicze zniknięcia budzą jej głęboki niepokój. Pośród tych napięć Cihan próbuje znaleźć chwilę wytchnienia i zaprasza ukochaną na romantyczne śniadanie na plaży, nieświadomy, że Beyza właśnie wpadła na szalony pomysł, który może wszystko skomplikować.

"Panna młoda" odc. 76 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen emocji i niespodziewanych wydarzeń. Wszyscy, którzy chcą być na bieżąco z losami Hancer i Cihana, powinni zarezerwować sobie czas na wtorkowe popołudnie. Telewizja Polska kontynuuje emisję tureckiego hitu, dostarczając widzom codziennej dawki wzruszeń. Najnowszy, 76. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki hit, który skradł serca polskiej publiczności, opowiadając poruszającą historię miłości wbrew przeciwnościom. Śledzimy losy Hancer, sieroty zmuszonej przez okoliczności do zaaranżowanego małżeństwa z Cihanem, dziedzicem wielkiej fortuny. Ich początkowo formalna relacja, zawarta dla ratowania brata dziewczyny, z czasem przeradza się w głębokie i prawdziwe uczucie. Para musi jednak stawić czoła licznym intrygom, w tym knowaniom matki Cihana oraz jego byłej żony. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)