Zabójstwo w 3341. odcinku "Barw szczęścia". Lekarz zapłaci najwyższą cenę za jedną odmowę

Tragiczny finał dyżuru w 3341. odcinku "Barw szczęścia". Karol nie wróci do ukochanego

Emisja wstrząsających wydarzeń zaplanowana jest na piątek 20 marca 2026 roku o godzinie 20.05 w stacji TVP2. Tego feralnego dnia medyk wyjdzie do placówki na rutynową zmianę i absolutnie nic nie będzie zapowiadało nadciągającego dramatu. Lekarz będzie miał bardzo konkretne plany na wieczór. Przed wyjściem do kliniki zapewni swojego partnera Darka, granego przez Andrzeja Niemyta, o szybkim powrocie po pracy. Mężczyźni mieli bowiem celebrować rocznicę związku. Splot wydarzeń sprawi jednak, że doktor nie dotrze na zaplanowane świętowanie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis swiasteriali.interia.pl, początkiem koszmaru w 3341. epizodzie będzie wizyta specyficznego chorego. W gabinecie zjawi się mężczyzna uskarżający się na silne dolegliwości bólowe barku. Biernat zrelacjonuje medykowi historię urazu i stwierdzi, że złamanie miało miejsce kilkadziesiąt dni wcześniej. Stanowczo podkreśli przy tym, że od tamtego czasu cierpienie jest dla niego nie do wytrzymania. Lekarz przystąpi do oględzin pacjenta, jednak profesjonalna ocena nie wykaże żadnych fizycznych uszkodzeń.

- Złamanie dobrze się zrosło, a nowego urazu nie ma... - oceni Karol. - Ale boli - przypomni mu pacjent.

Odmowa wydania opioidów w 3341. odcinku "Barw szczęścia". Czubak przejrzy intencje nałogowca

Brak widocznych obrażeń skłoni specjalistę do pogłębienia diagnostyki poprzez wypisanie zlecenia na badanie ultrasonograficzne. Szybko wyjdzie jednak na jaw, że chory wcale nie jest zainteresowany weryfikacją stanu swojego zdrowia. Jego jedynym celem będzie zdobycie świstka uprawniającego do wykupienia silnych opioidów. Doktor stanowczo odmówi wydania odpowiedniego dokumentu, dokładnie tak samo jak w przypadku Renaty, którą gra Anna Mrozowska. Bystre oko medyka natychmiast wychwyci ewidentne symptomy głodu narkotykowego. Kluczowym dowodem dla lekarza okażą się nienaturalnie powiększone źrenice awanturującego się pacjenta.

- Wypiszę panu skierowanie na USG i zobaczymy, co się dzieje - zaproponuje Czubak. - Niech pan lepiej wypisze receptę na te tabletki co do tej pory - poleci mu Biernat

Zamiast ulec żądaniom, medyk wręczy mężczyźnie skierowanie na odwyk. Zirytowany zachowaniem nałogowca specjalista postanowi błyskawicznie zakończyć wizytę. Lekarz wyda intruzowi bardzo stanowcze polecenie.

- Nic więcej nie mogę zrobić, więc proszę opuścić gabinet, bo marnuje pan mój czas i zabiera go innym pacjentom. Proszę wyjść albo wezwę ochronę.

Krew na szpitalnym korytarzu. Furia odrzuconego lekomana w 3341. epizodzie "Barw szczęścia"

Odrzucony nałogowiec posłusznie wyjdzie z pomieszczenia konsultacyjnego, jednak wcale nie zrezygnuje z przebywania w placówce. Awanturnik zacznie głośno krzyczeć na korytarzu, co natychmiast zwróci uwagę zaniepokojonego specjalisty. Medyk wyjdzie z gabinetu, aby osobiście zweryfikować powód zamieszania. Po otwarciu drzwi doktor natknie się na tego samego osobnika, któremu przed chwilą odmówił wydania leków. Stan psychofizyczny agresora będzie jednak drastycznie odbiegał od jego wcześniejszego zachowania podczas rutynowego badania.

- Co pan tu jeszcze robi? - spyta zdziwiony Karol. - Nie będziesz mi mówił, gdzie mam być - odpowie mu wściekły mężczyzna.

Do niebezpiecznej konfrontacji dołączy wkrótce ratownik medyczny Hubert, który zmierzał do gabinetu doktora w innej, bardzo pilnej sprawie. Jego interwencja stanie się absolutnie konieczna, gdy dostrzeże w dłoniach wściekłego pacjenta nóż myśliwski. Bohaterski pracownik bez chwili wahania zbliży się do awanturnika i podejmie próbę uspokojenia sytuacji. Zdesperowany napastnik brutalnie odepchnie jednak ratownika od siebie.

- Won! - krzyknie Biernat

Furiat natychmiast po tych słowach ruszy do morderczego ataku na bezbronnego medyka. Napastnik wyprowadzi serię ciosów nożem, po których ciężko ranny lekarz osunie się na posadzkę. Zszokowany całą sytuacją Hubert błyskawicznie pobiegnie na poszukiwania pomocy dla wykrwawiającego się kolegi. W tym samym momencie zjawią się policjanci, zaalarmowani wcześniej przez innego pacjenta. Funkcjonariusze sprawnie obezwładnią mordercę, jednak będzie już zbyt późno. Dźgnięcia okażą się dla lekarza śmiertelne.

