Radomiak Radom przegrywa z GKS Katowice. Kto zaskoczył bramką na wagę zwycięstwa?

GKS Katowice pokonuje Radomiak. Wynik spotkania

W starciu Radomiaka Radom z GKS Katowice, rozegranym w ramach Ekstraklasy piłkarskiej, goście z Katowic odnieśli zwycięstwo wynikiem 1:0. Jedyną bramkę spotkania zdobył Arkadiusz Jędrych w 45. minucie, tuż przed przerwą, ustalając wynik meczu. Ten gol okazał się decydujący dla losów całego pojedynku.

Spotkanie sędziował Damian Kos z Wejherowa, dbając o płynność gry i przestrzeganie zasad. Mecz na żywo obserwowało 9776 widzów, którzy wypełnili trybuny stadionu w Radomiu. Publiczność była świadkiem zaciętej rywalizacji obu drużyn na boisku.

Kto otrzymał żółte kartki? Kluczowe momenty

Podczas spotkania sędzia Damian Kos pokazał kilka żółtych kartek zawodnikom obu zespołów. W drużynie Radomiaka Radom upomnienia otrzymali Adrian Dieguez oraz Rafał Wolski, co świadczyło o intensywności gry. Te decyzje sędziowskie mogły wpłynąć na taktykę obu drużyn w dalszej części meczu.

Zawodnicy GKS Katowice również zostali ukarani żółtymi kartkami; byli to Alan Czerwiński, Arkadiusz Jędrych, Sebastian Milewski i Damian Rasak. Składy wyjściowe to Filip Majchrowicz w bramce Radomiaka i Rafał Strączek dla GKS-u. Obie ekipy dokonały szeregu zmian, wprowadzając m.in. Salifou Soumah i Romario Baro dla Radomiaka oraz Martena Kuuska i Borję Galana dla GKS-u, aby odświeżyć grę i poszukać nowych rozwiązań taktycznych.

