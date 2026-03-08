Ekstraklasa siatkarzy: Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel. Dominacja gości – co zadecydowało o wyniku?

Jastrzębski Węgiel triumfuje nad Treflem Gdańsk

W meczu siatkarskiej Ekstraklasy, rozegranym pomiędzy Energą Treflem Gdańsk a JSW Jastrzębskim Węglem, goście odnieśli pewne zwycięstwo. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0:3 na korzyść drużyny z Jastrzębia-Zdroju, co podkreśla ich dominującą formę. Poszczególne sety zakończyły się rezultatami 23:25, 23:25 oraz 21:25, co świadczy o **zaciętej walce na parkiecie**, mimo czystego wyniku. Jastrzębski Węgiel potwierdził swoją pozycję w lidze, zdobywając cenne punkty.

Zwycięstwo 0:3 dla Jastrzębskiego Węgla ma istotne znaczenie w kontekście ligowej tabeli PlusLigi. Drużyna z Gdańska stawiła opór, jednak nie była w stanie przełamać obrony i ataku rywali. Mimo ambitnej postawy Energa Trefl Gdańsk musiała uznać wyższość przeciwników, co wpływa na ich **dalszą rywalizację w sezonie**. To starcie pokazało wysoki poziom polskiej siatkówki, w której każda mała przewaga decyduje o losach meczu.

Jak prezentowały się składy obu drużyn?

W składzie Energa Trefl Gdańsk, na boisku pojawili się kluczowi zawodnicy, tacy jak Tobias Christian Brand, Moustapha M'Baye oraz Alaksiej Nasewicz. W ataku wspierali ich Piotr Orczyk i Paweł Pietraszko, a za rozegranie odpowiadał Przemysław Stępień. Pozycji libero strzegł Voitto Koykka, natomiast z ławki rezerwowych wchodzili **Damian Kogut, Piotr Nowakowski, Damian Schulz, Rafał Sobański oraz Joe Worsley**, starając się wnieść świeżość do gry. Skład ten świadczył o próbie znalezienia optymalnych rozwiązań taktycznych przez sztab szkoleniowy.

Z kolei JSW Jastrzębski Węgiel wystawił silny skład, w którym znaleźli się Anton Brehme, Michał Gierżot i Łukasz Kaczmarek, stanowiący o sile ataku. Na przyjęciu zagrał Nicolas Szerszeń, a rozgrywającym był Benjamin Toniutti, który dyrygował grą zespołu. W środku siatki wystąpił Łukasz Usowicz, natomiast rolę libero pełnił Maksymilian Granieczny, zapewniając **solidną obronę i przyjęcie**. Z ławki na boisko wszedł Mateusz Kufka, wnosząc dodatkowe opcje taktyczne dla trenera zwycięskiej drużyny i umacniając przewagę Jastrzębskiego Węgla.

